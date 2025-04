Ganhador da Mega da Virada pode perder prêmio milionário nas próximas horas; entenda Prazo de 90 dias para sacar o dinheiro termina à meia-noite desta segunda-feira Brasília|Do Estadão Conteúdo 31/03/2025 - 22h41 (Atualizado em 31/03/2025 - 22h43 ) twitter

Um dos ganhadores da Mega da Virada não foi buscar o prêmio Joédson Alves/Agência Brasil - 28/12/2024

Um dos ganhadores do prêmio principal da Mega Sena da Virada sorteada em 31 de dezembro passado ainda não retirou o prêmio a que tem direito por ter acertado os números. Foi o maior prêmio oferecido na história das loterias no Brasil: R$ 635.486.165,38. O prazo de 90 dias para sacar o dinheiro termina à meia-noite desta segunda-feira.

Durante o expediente bancário, segundo a Caixa Econômica Federal o ganhador não compareceu a nenhuma agência, mas oficialmente o prazo termina apenas à meia-noite desta segunda-feira e até lá ele pode solicitar algum tipo de atendimento.

A pessoa é dona de uma das 56 cotas de um bolão feito em Osasco, na Grande SP. Se o dinheiro não for resgatado, será encaminhado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os números sorteados no concurso 2.810, a 16ª edição da Mega da Virada, foram 01, 17, 19, 29, 50 e 57. Oito apostas foram premiadas e dividiram o prêmio de R$ 635.486.165,38. Cada aposta teve direito a R$ 79.435.770,67.

Duas das apostas vencedoras foram feitas em Brasília, duas em Curitiba, uma em Nova Lima (MG), uma em Pinhais (PR), uma em Tupã e uma em Osasco. Essa de Osasco era dividida em 56 cotas, das quais 55 já foram sacadas. O valor do prêmio que ainda não foi sacado é de R$ 1.418.495,90.

