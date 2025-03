Governo Lula nega ação hacker contra Paraguai e diz que medida foi autorizada por gestão anterior Nota foi publicada após alegações de que a Abin teria feito uma operação de intrusão a computadores de autoridades paraguaias Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 31/03/2025 - 15h14 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h52 ) twitter

Governo Lula nega envolvimento Antonio Cruz/Agência Brasil

O governo Lula negou qualquer envolvimento em ações hackers contra o governo do Paraguai e alegou que a operação de inteligência foi autorizada em junho de 2022, pelo governo de Jair Bolsonaro. A nota foi publicada após alegações de que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) teria feito uma operação de intrusão a computadores de autoridades paraguaias para obter informações sobre os planos para o “Anexo C” da usina de Itaipu.

Segundo o Itamaraty, apesar da aprovação na gestão anterior, a medida foi tornada sem efeito pelo diretor interino da ABIN em 27 de março de 2023, assim que foi tomado conhecimento do fato. No texto, governo ressaltou, ainda, a relação histórica e parceria com o Paraguai.

“O governo do Presidente Lula reitera seu compromisso com o respeito e o diálogo transparente como elementos fundamentais nas relações diplomáticas com o Paraguai e com todos seus parceiros na região e no mundo”, diz a nota.

Em matéria divulgada pela imprensa, a operação foi aprovada pelo governo Bolsonaro, mas teria continuado durante a gestão atual, com a autorização do atual diretor da Abin, Luiz Fernando Corrêa. Na época em que a gestão de Lula tomou conhecimento da ação, o nome de Corrêa estava em processo de aprovação no Senado Federal e assumiu o cargo apenas em 29 de maio de 2023.

Conforme apurado pela RECORD, Luiz Fernando Corrêa teria sido convocado pelo Palácio do Planalto para dar explicações sobre a suposta operação. O caso é investigado pela Polícia Federal no contexto da “Abin Paralela”, quando houve suposto uso ilegal de uma ferramenta da Abin para monitorar autoridades brasileiras.

O Anexo C é o tratado que está em construção entre os dois países para definir a remuneração da empresa por MW/h. O tratado entre Brasil e Paraguai tinha duração de 50 anos e venceu em 2023.

Paraguai

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, o governo paraguaio disse não ter evidências que comprovem o ataque do Brasil em seus sistemas de computador, mas que órgãos competentes estão realizando investigações.

“Temos a tranquilidade de que as informações que administramos no âmbito de nossas negociações internacionais estão protegidas”, disse o ministro das Relações Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

O ministro afirmou, ainda, que não há negociações tarifárias com o Brasil, pois já foram estabelecidas por ambas partes até 2027. Sobre as negociações do Anexo C do Tratado de Itaipu, Lezcano disse ter um prazo acordado entre os países.

Veja a íntegra da nota:

O governo do Presidente Lula desmente categoricamente qualquer envolvimento em ação de inteligência, noticiada hoje, contra o Paraguai, país membro do Mercosul com o qual o Brasil mantém relações históricas e uma estreita parceria. A citada operação foi autorizada pelo governo anterior, em junho de 2022, e tornada sem efeito pelo diretor interino da ABIN em 27 de março de 2023, tão logo a atual gestão tomou conhecimento do fato.

O atual diretor-geral da ABIN encontrava-se, naquele momento, em processo de aprovação de seu nome no Senado Federal, e somente assumiu o cargo em 29 de maio de 2023.

O governo do Presidente Lula reitera seu compromisso com o respeito e o diálogo transparente como elementos fundamentais nas relações diplomáticas com o Paraguai e com todos seus parceiros na região e no mundo.

