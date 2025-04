Governadores do Nordeste se reúnem em Brasília para debater desenvolvimento regional Assembleia Geral aborda agenda legislativa, sistema elétrico e missão internacional ao Oriente Médio e COP30 Brasília|Do R7, em Brasília 08/04/2025 - 16h55 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reunião de governadores do Nordeste acontece em Brasília Consórcio do Nordeste/Divulgação

O Consórcio Nordeste tem reunião marcada para esta quarta-feira (9), às 9h30, na sede do Banco do Brasil, em Brasília. A Assembleia Geral de Governadores, com os chefes de Executivo dos nove estados da região, tem como objetivo deliberar sobre temas estratégicos e estruturantes para o desenvolvimento do Nordeste.

Entre as pautas prioritárias, três temas ganham destaque:

⇒ Agenda legislativa prioritária do Nordeste

Os governadores consolidarão e apresentarão uma pauta conjunta de interesse da região para articulação com as casas legislativas, buscando garantir a aprovação de projetos estratégicos no Congresso Nacional. A meta é aprofundar a atuação institucional do Nordeste na formulação de políticas públicas nacionais, ampliando sua voz e seus interesses no debate legislativo.

‌



⇒ Sistema elétrico na Região Nordeste

Com uma das maiores capacidades de produção energética limpa do Brasil, o Nordeste discute soluções para garantir o pleno aproveitamento de sua matriz energética, visando combater o desperdício de energia e defendendo o uso estratégico dos recursos disponíveis para impulsionar a industrialização e o desenvolvimento regional sustentável.

‌



⇒ Missão Internacional ao Oriente Médio (maio)

A missão oficial prevista para Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos terá como foco a atração de investimentos, expansão comercial e o fortalecimento diplomático da região Nordeste, em parceria com ApexBrasil, Itamaraty, Embrapa, BNDES, Banco do Brasil, entre outras instituições. A ideia é aproximar estrategicamente o Nordeste de uma das regiões mais ricas do planeta.

‌



Além desses temas centrais, a Assembleia também tratará de:

- Apresentação da Plataforma de Investimentos e Fundos do Consórcio Nordeste

- Lançamento da chamada pública da Nova Indústria Brasil

- Brasil-Nordeste: Plano de Transformação Ecológica e Festival de Economia Solidária

- Preparação estratégica para a COP30

- Estudos prioritários do Consórcio para 2025: powershoring, economia digital, desigualdade no acesso ao crédito, turismo e economia criativa

- Calendário de eventos “BNDES Perto de Você”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp