Governo federal autoriza concurso para a Biblioteca Nacional com 14 vagas Edital deve sair até novembro deste ano, segundo portaria publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União Economia|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/04/2025 - 10h13 (Atualizado em 28/04/2025 - 10h59 )

Edital do concurso deve ser publicado até novembro Joel Rodrigues/Agência Brasília - arquivo

O governo federal publicou nesta segunda-feira (28) no Diário Oficial da União portaria que autoriza a realização de um concurso para o preenchimento de 14 vagas de nível superior na Fundação Biblioteca Nacional. Serão três vagas para Analista de Administração II e 11 para Técnico em Documentação I. A publicação foi assinada pela ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

O concurso será organizado pela Fundação Biblioteca Nacional que terá até seis meses para publicar o edital de abertura do certame. De acordo com a portaria desta segunda-feira, a fundação terá o prazo de antecedência mínima de dois meses entre a publicação do edital e a realização da primeira prova.

A Fundação Biblioteca Nacional tem mais de 200 anos e atua com a coleta, registro e preservação do conteúdo intelectual produzido no país, fazendo o intercâmbio com instituições nacionais e internacionais e a preservação da memória bibliográfica e documental do Brasil.

Enem dos Concursos

Na última sexta-feira (25), o governo federal publicou uma portaria autorizando a convocação de 4.330 aprovados no Enem dos Concursos (Concurso Público Nacional Unificado). Com a medida, 16 órgãos e entidades federais podem iniciar a nomeação dos aprovados em cargos que não exigem curso de formação.

A expectativa é de que os primeiros atos de nomeação comecem a ser publicados em maio. Entre os órgãos contemplados estão ministérios como o da Gestão e da Inovação, da Agricultura e Pecuária, da Cultura, da Saúde e do Planejamento.

Também serão beneficiadas instituições como o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e a AGU (Advocacia-Geral da União).

