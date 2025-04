Lula assina privatização de rodovias do Paraná nesta segunda-feira Empresas vão gerir vias por 30 anos; contratos com as duas empresas contempladas somam R$ 36 bilhões Brasília|Do R7, em Brasília 28/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h00 ) twitter

Lula assina termo de concessão no Palácio do Planalto, em Brasília Ricardo Stuckert/Presidência da República - 24.4.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina nesta segunda-feira (28) contratos de concessão de 1.231 quilômetros de rodovias do Paraná. Os termos, com previsão de vigência de 30 anos, abrangem os Lotes 3 e 6, de vias federais e estaduais. Os trechos serão administrados pelas duas empresas vencedoras do processo. Juntas, as firmas vão aplicar R$ 36 bilhões nos empreendimentos, para melhorias e manutenção.

O evento será no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). O ministro dos Transportes, Renan Filho, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e o diretor-geral da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Guilherme Théo Sampaio, também devem participar do evento.

A CCR S/A passará a administrar o Lote 3, com aplicação de R$ 16 bilhões. A EPR vai gerenciar o Lote 6 e investir R$ 20 bilhões no trecho.

Há previsão de um novo leilão de rodoviais paranaenses em setembro deste ano. A expectativa é que outros dois lotes sejam contemplados. Essas concessões fazem parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), iniciativa do governo federal.

Outras concessões

Em janeiro do ano passado, Lula assinou a privatização dos Lotes 1 e 2 de rodovias do Paraná. A concessão, também com prazo de 30 anos, abrangeu 19 trechos, em mais de 1.000 quilômetros, distribuídos em 40 municípios do estado.

Os investimentos nesses primeiros lotes somaram R$ 30,4 bilhões, em reformas como duplicações e implantação de terceiras faixas, obras estruturantes e implementação de tecnologias de segurança viária.

A Infraestrutura Brasil Holding XXI S.A. foi a vencedora do Lote 1 e consórcio Infraestrutura PR, do Lote 2.

À época, as concessões, também incluídas no Novo PAC, marcaram o primeiro leilão que reuniu rodoviais estaduais e federais.

