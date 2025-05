Haddad: recursos bloqueados de associações são suficientes para ressarcir aposentados Ministro da Fazenda disse que governo vai acompanhar pessoas prejudicadas pelas associações Brasília|Do Estadão Conteúdo 09/05/2025 - 12h47 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h45 ) twitter

Ministro da Fazenda comentou fraudes no INSS Kelly Fersan/Reprodução - arquivo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira (9) que, na quinta-feira, recebeu informações da AGU (Advocacia Geral da União) de que os recursos bloqueados das contas das associações e sindicatos que fraudaram o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) são suficientes para ressarcir os de aposentados e pensionistas que foram lesados.

Haddad deu a informação ao ser perguntado se os recursos que serão usados para pagar os aposentados ficariam sob o arcabouço fiscal. De acordo com ele, quem cometeu fraude é que tem que pagar a conta.

“A notícia que tivemos da AGU é de que um conjunto apreciável de recursos foi bloqueado das contas das associações que cometeram as fraudes. Então vamos fazer um balanço dessas iniciativas que a Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União estão tomando conjuntamente para fazer com que quem cometeu o abuso é quem pague a conta”, disse o ministro em agenda pública, acrescentando que não se trata só de responsabilidade penal, mas também civil, de ressarcimento de quem foi prejudicado.

E destacou: “Vamos acompanhar como as pessoas que foram prejudicadas vão ser reparadas pelas associações que foram desmascaradas pelo governo federal. Quem fez o trabalho de sanear o problema foi o governo federal, a fraude foi descoberta por um ministério do governo.”

