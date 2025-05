Tebet afirma que Brasil vai ‘surpreender’ no crescimento do PIB este ano Ministra avaliou que crescimento pode não chegar a 3%, mas deve ser acima das análises feitas atualmente Brasília|Do Estadão Conteúdo 09/05/2025 - 12h30 (Atualizado em 09/05/2025 - 12h36 ) twitter

Simone Tebet avaliou crescimento do PIB em entrevista à imprensa Marcos Oliveira/Agência Senado - arquivo

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta sexta-feira (9) que o Brasil vai “surpreender” no crescimento da atividade econômica neste ano, na comparação com as previsões que são feitas atualmente. Ela reconheceu que a taxa provavelmente não deve chegar a 3%, mas se mostrou otimista com o PIB (Produto Interno Bruto).

“Vamos surpreender no crescimento do PIB neste ano, provavelmente podemos não chegar a 3%, mas vamos surpreender todas as análises feitas aí”, disse Tebet, em entrevista à imprensa.

A previsão da equipe econômica é de que o Brasil cresça 2,3% neste ano, após a taxa ter ficado em 3,4% em 2024.

“Estamos com programas sociais que geram renda, fazendo investimentos na Educação como o Pé-de-Meia”, citou Tebet, considerando que, “lamentavelmente”, o “grande problema” da atual gestão é a comunicação, apesar do que classificou como “belíssimo trabalho” do novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira.

E destacou: “Mas não conseguimos mostrar nesse país polarizado que nunca tivemos condições tão favoráveis, e não conseguimos mostrar para a população. Acabou de sair um número, nós estamos no menor índice de desigualdade social nos últimos mais de 20 anos. Estamos com a média salarial acima da inflação, com crescimento real.”

