Haddad se reúne com setor imobiliário para discutir reforma tributária em São Paulo No sábado, ministro da Fazenda viaja para o Rio de Janeiro em compromissos da reunião de cúpula do G20

Economia|Do Estadão Conteúdo 14/11/2024 - 12h27 (Atualizado em 14/11/2024 - 12h28 )

