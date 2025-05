Instalações e acabamentos ampliaram participação na construção civil em 2023 Setor de serviços especializados alcançou 24% de participação na indústria da construção, um crescimento de 6,2 pontos percentuais Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 22/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 10h00 ) twitter

Entre os serviços especializados mais buscados, estão as instalações hidráulicas e elétricas Divulgação/Cesan/Agência Brasil

Em quase 10 anos, o setor de serviços especializados — como demolições, instalações elétricas e obras de acabamento — teve crescimento de 6,2 pontos percentuais, em relação a 2014, chegando a 24% na participação na indústria da construção. O número foi revelado na PAIC (Pesquisa Anual da Indústria da Construção) de 2023, divulgada nesta quinta-feira (22), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Já a construção de edifícios, embora tenha mantido participação relevante no valor total das obras ao longo dos últimos dez anos, apresentou queda, passando de 43,9% em 2014 para 39,8% em 2022.

“Isso pode ser reflexo de uma crescente demanda por expertise técnica e serviços de alta especialização na execução de projetos de construção. Apesar do crescimento, esse segmento [serviços especializados] manteve-se como o terceiro da indústria”, afirma a pesquisa.

Valores

Em termos nominais, os setores avaliados em 2023 somaram os seguintes valores:

‌



Construção de edifícios: R$ 192,5 bilhões

Obras de infraestrutura: R$ 175,7 bilhões

Serviços especializados para construção: R$ 116 bilhões

Empregos

As empresas da indústria da construção empregavam 2,5 milhões de pessoas ocupadas até o fim de 2023, divididos da seguinte forma:

37,6% trabalhando na Construção de edifícios;

32,8%, em Serviços especializados para construção; e

29,6%, em Obras de infraestrutura

“Nos últimos 10 anos, houve uma mudança significativa na distribuição de empregos entre esses setores: o segmento de Obras de infraestrutura perdeu espaço, passando do segundo para o terceiro lugar, enquanto Serviços especializados para construção cresceram, aproximando-se do segmento de Construção de edifícios”, afirmou.

