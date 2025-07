Líder do governo diz que tarifaço de Trump é ‘inaceitável’ e que Câmara deve reagir José Guimarães destacou impacto a setores da economia e disse que grande parte dos líderes de partidos criticam aumento de 50% Brasília|Do R7 10/07/2025 - 13h10 (Atualizado em 10/07/2025 - 13h45 ) twitter

Deputado José Guimarães afirmou que a Câmara deverá reagir à mudança Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 10.07.2025

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou nesta quinta-feira (10) que o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos ao Brasil é “inaceitável”, e que a Casa deverá reagir à mudança.

“Evidentemente, isso é inaceitável. Vários setores atingidos por essa medida estão se manifestando”, disse.

Segundo o político, as críticas foram reforçadas pela maioria dos líderes partidários, com exceção do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Há um consenso de vários líderes dizendo que isso é inaceitável, essa decisão do governo americano. E, evidentemente, nós vamos reagir”, destacou.

‌



A forma de resposta ainda está sendo avaliada por lideranças e depende do aval do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Uma das alternativas levantadas por representantes de partidos é de que a Casa se manifeste contra as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa possibilidade ainda não foi confirmada.

‌



Conforme apurou o R7, essa possibilidade de posicionamento será discutida com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para um eventual comentário em conjunto pelo Congresso.

De outro lado, deputados do PL têm culpado o governo Lula pela reação norte-americana e atribuem a necessidade de busca por alternativas ao Planalto.

