Lira autoriza presença remota de deputados devido à densa fumaça em Brasília Esta semana seria uma das últimas de atividades intensas na Câmara antes das eleições municipais Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 26/08/2024 - 15h14 (Atualizado em 26/08/2024 - 15h23 )



Lira autoriza presença remota de deputados Mário Agra/Câmara dos Deputados - 13/08/2024

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), autorizou que os parlamentares registrem presença de forma remota nesta semana. A decisão, assinada e publicada nesta segunda-feira (26), foi tomada após Brasília ser atingida por uma densa camada de fumaça, que ainda envolve a capital.

Fontes próximas a Lira informaram ao R7 que a medida foi tomada após pedidos de deputados, que enfrentam dificuldades para se deslocar até Brasília devido ao aumento no cancelamento de voos causado pela densa nuvem de fumaça que cobre parte do país, incluindo a capital federal.

Esta semana seria uma das últimas de atividades intensas na Câmara antes das eleições municipais. No entanto, com a autorização para presença remota, os parlamentares poderão permanecer em suas bases eleitorais.

Fumaça em Brasília

Brasília continua envolta em uma densa camada de fumaça nesta segunda-feira (26), com alerta amarelo para perigo potencial de baixa umidade, que deve variar entre 30% e 20% durante a tarde, e temperatura máxima de até 32ºC.

A meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explicou que a presença da fumaça contribuiu para a sensação de frio registrada durante a madrugada e manhã desta segunda-feira.

Veja orientações do Ministério da Saúde para lidar com a fumaça e baixa umidade:

Aumente a ingestão de água e líquidos para manter as membranas respiratórias úmidas e mais protegidas;

Reduza o tempo de exposição a fumaça, prefira ficar dentro de casa, em local ventilado, com ar condicionado ou purificadores de ar;

Deixe as portas e janelas fechadas durante os horários com mais concentração de fumaça para reduzir a entrada da poluição externa;

Evite atividades físicas em horários de elevadas concentrações de poluentes do ar, principalmente entre às 12h e 16h, quando as concentrações de ozônio são mais elevadas;

Use máscaras do tipo “cirúrgica” ou de pano, lenços ou bandanas para reduzir a exposição às partículas grossas de poluentes, principalmente se está em locais próximos a focos de queimadas;

Use máscaras do tipo N95, PFF2 e P100 para reduzir a inalação de partículas finas em locais atingidos pelas fumaças; e

Redobre a atenção com crianças menores de 5 anos, idosos e gestantes, fique atento a sintomas respiratórios e outras ocorrências de saúde para buscar atendimento médico o mais rápido possível.

Ministra do Meio Ambiente

A ministra do Meio Ambiente , Marina Silva, afirma que o governo federal trabalha com a suspeita de que as queimadas que atingem o país são fruto de atividades criminosas e o combate às chamas é uma “operação de guerra”. Cidades do Centro-Oeste, como Brasília e Goiânia, e do Sudeste, como Belo Horizonte, amanheceram cobertas por fumaças vindas de queimadas.

A Polícia Federal vai apurar as causas de incêndios que atingem todo o país. Em coletiva de imprensa neste domingo (25), a corporação confirmou a abertura de dois inquéritos referentes à situação paulista. Ao todo, a PF tem 31 inquéritos do tipo.

Marina afirma que o Ibama, ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Polícia Federal, Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Ministério da Defesa, Bombeiros, Defesas Civis e outros órgãos estão envolvidos em ações contra o fogo. “É uma verdadeira guerra contra o fogo e contra a criminalidade”, disse.

“Fundamental que se entenda que o que tá acontecendo. Quando se trata de ação criminosa, será punida com todo o rigor que a lei nos oferece”, disse Marina Silva.

Sobre a situação da capital federal, Marina Silva atribuiu a fumaça a dois fatores: o processo de incêndios no entorno de Brasília e a influência da fumaça de outras regiões. “Equipes técnicas estão fazendo a avaliação para dizer de onde vem a fumaça. Agora, nesse momento, temos fogo na Amazônia, Pantanal, Bolívia em situação de muita penúria.”

