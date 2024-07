Lojas de celulares de Brasília suspeitas de contrabandear 500 mil celulares são alvos da PF Investigação mira entrada ilegal de celulares no Brasil a partir do Paraguai; mandados são cumpridos em seis estados e no DF

Brasília|Natália Martins, da Record, em Brasília 10/07/2024 - 07h16 (Atualizado em 10/07/2024 - 08h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌