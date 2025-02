Lula diz que não faltará recurso para educação enquanto for presidente: ‘Condição de vida’ Petista entregou honraria a municípios que se destacam na alfabetização. ‘Não é difícil, muito menos impossível’, declarou Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 10/02/2025 - 19h37 (Atualizado em 10/02/2025 - 21h06 ) twitter

Presidente entregou reconhecimento a 4.187 municípios Ricardo Stuckert/Presidência da República - 4.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu nesta segunda-feira (10) que não faltarão recursos para a educação brasileira enquanto estiver à frente da Presidência da República. Ao reconhecer 4.187 municípios pelo destaque na alfabetização infantil, o petista afirmou que há, sim, valores disponíveis para a área. “É só a gente dizer onde que vai colocar dinheiro”, declarou, ao pedir a contribuição de gestores locais. “Não vamos fazer sozinhos”, acrescentou.

“Enquanto eu for presidente da República, não vai faltar recurso para a gente recuperar a educação deste país. É uma condição de vida, é uma porta que a gente está fazendo no país.” Ele ainda disse que é preciso “criançar”, usando o termo como um convite ao investimento na alfabetização infantil.

“Vamos ‘criançar’, para assumir um compromisso de honra, que as crianças serão alfabetizadas daqui para a frente muito mais rápido e com mais competência. Da parte do governo federal, não faltará apoio nem vontade para que a gente resolva o dilema do futuro deste país”, completou o presidente.

Lula entregou o Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização a 4.187 municípios, em três categorias — ouro, prata e bronze (leia mais abaixo). O reconhecimento foi dado a entes federativos compromissados com a alfabetização de crianças na idade certa.

A premiação faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançado pelo Ministério da Educação em 2023. O objetivo é garantir que, até 2030, 80% das crianças sejam alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental.

“Não é difícil, muito menos impossível, se a gente tiver vontade de fazer e se a gente assumir esse como um compromisso de honra, uma profissão de fé, como se a gente tivesse cuidando das crianças dos municípios como se fossem nossos filhos É esse compromisso que queremos e precisamos assumir diante do futuro deste país”, declarou, ao defender que o Brasil saia da lista de países em “vias de desenvolvimento”.

“Está na hora de o Brasil ser um país desenvolvido e a gente nunca será desenvolvido se não apostar na educação. Eu digo isso com muito orgulho, porque eu sei porque eu sou fanático por educação, exatamente porque eu não tive oportunidade de ter educação”, completou.

Lula defendeu, ainda, o “retorno” da classe média aos colégios públicos. “Este país só vai dar certo quando a classe média voltar para a escola pública. E só vai voltar no dia que melhorar. Já foi assim, os grandes intelectuais brasileiros estudaram em escola pública: Marilena Chauí [escritora e filósofa], Florestan Fernandes [sociólogo], Paulo Freire [educador] são filhos de escola pública, num tempo em que poucos podiam ir para a escola”, destacou o presidente.

Reconhecimento a municípios

Lula entregou a honraria Ouro a 2.592 cidades; a Prata a 1.062; e a Bronze a 533. Veja os estados contemplados em cada categoria:

Selo Ouro: Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins, além do Distrito Federal.

Selo Prata: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Selo Bronze: Alagoas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Segundo o governo federal, o Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização reconhece “esforços e iniciativas bem sucedidas de gestão das secretarias de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças.”

O Ministério da Educação instituiu um comitê para avaliar as ações e classificar os participantes. Para os estados e o DF, a pasta estabeleceu 21 critérios; para os municípios, 20. “Todos organizados em cinco dimensões: ações de integração; institucionalização da política de alfabetização no território; implementação da política de alfabetização; ações de formação docente e distribuição de material didático”, descreveu o Executivo.

Crítica a prefeitos

Na fala feita no evento, Lula criticou prefeitos que não usam serviços públicos de saúde e educação. O petista afirmou que os gestores locais costumam dizer que os equipamentos das respectivas cidades estão “maravilhosos e fantásticos”, mas não levam os próprios filhos para atendimento nas infraestruturas públicas.

“A gente quer que cada prefeito assuma a responsabilidade de fazer melhor do que pode fazer, a mesma educação que ele dá para o filho dele. E, muitas vezes o filho dele não estuda na escola pública do seu município, estuda numa escola particular. Muitas vezes é assim. Você chega em uma cidade e pergunta ‘prefeito, como é que está a educação?’ ‘Está maravilhosa. A educação aqui é fantástica’. ‘Prefeito, como é que está a saúde?’ ‘A saúde aqui é fantástica.’ Aí você pergunta, ‘seu filho estuda na escola fantástica?’ Não, o filho dele está em uma que não presta, particular. Aí você pergunta, ‘você se atende no pronto-socorro e acha que é espetacular? O que você faz?’ ‘Não, meu filho, eu levo em outro lugar’. Então, este país não vai dar certo nunca”, declarou o presidente.

Apesar das críticas, Lula faz tratamento de saúde em hospitais particulares. Em outubro do ano passado, quando caiu em um banheiro do Palácio da Alvorada e cortou a nuca, o petista foi atendido em uma famosa unidade privada do país. O presidente recorreu à mesma rede em dezembro, quando precisou ser submetido a duas cirurgias de emergência na cabeça, por conta da queda ocorrida dois meses antes.

Procurada pelo R7, a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) não retornou os questionamentos. O espaço segue aberto.