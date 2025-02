Lula critica prefeitos que evitam serviços públicos de saúde e educação Petista afirmou que gestores locais dizem que equipamentos estão “maravilhosos”, mas não levam os próprios filhos para atendimento Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 10/02/2025 - 20h03 (Atualizado em 10/02/2025 - 20h50 ) twitter

Lula faz tratamentos de saúde em hospital particular Ricardo Stuckert/Presidência da República - 7.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta segunda-feira (10) prefeitos que não usam serviços públicos de saúde e educação. Em evento ao lado dos gestores locais, para homenagear os municípios que se destacam na alfabetização infantil, o petista afirmou que os prefeitos costumam dizer que os equipamentos das respectivas cidades estão “maravilhosos e fantásticos”, mas não levam os próprios filhos para atendimento nas infraestruturas públicas.

“A gente quer que cada prefeito assuma a responsabilidade de fazer melhor do que pode fazer, a mesma educação que ele dá para o filho dele. E, muitas vezes o filho dele não estuda na escola pública do seu município, estuda numa escola particular. Muitas vezes é assim. Você chega em uma cidade e pergunta ‘prefeito, como é que está a educação?’ ‘Está maravilhosa. A educação aqui é fantástica’. ‘Prefeito, como é que está a saúde?’ ‘A saúde aqui é fantástica.’ Aí você pergunta, ‘seu filho estuda na escola fantástica?’ Não, o filho dele está em uma que não presta, particular. Aí você pergunta, ‘você se atende no pronto-socorro e acha que é espetacular? O que você faz?’ ‘Não, meu filho, eu levo em outro lugar’. Então, este país não vai dar certo nunca”, declarou o presidente.

Apesar das críticas, Lula faz tratamento de saúde em hospitais particulares. Em outubro do ano passado, quando caiu em um banheiro do Palácio da Alvorada e cortou a nuca, o petista foi atendido em uma famosa unidade privada do país. O presidente recorreu à mesma rede em dezembro, quando precisou ser submetido a duas cirurgias de emergência na cabeça, por conta da queda ocorrida dois meses antes.

Procurada pelo R7, a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) não retornou os questionamentos. O espaço segue aberto.

Lula participou nesta segunda da cerimônia de entrega do Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, em Brasília (DF). O presidente concedeu a honraria a 4.187 municípios pelo destaque na alfabetização infantil, em três categorias — ouro, prata e bronze.

Ainda no evento, o petista declarou que governar para a parcela mais rica do país, como teria sido feito nos governos anteriores ao dele, não gera déficit fiscal — cenário percebido quando as despesas são maiores que as receitas.

“Tem gente que acha que este país tinha que ser governado apenas para 35% da população. Apenas para 35% da população, a gente não tinha problema de Orçamento. A gente não teria problema de déficit fiscal, porque é governar para menos gente, e gente com mais dinheiro”, afirmou.

Saúde do petista

Lula passou por uma cirurgia de emergência em 10 de dezembro, para conter uma hemorragia intracraniana decorrente da queda sofrida em outubro. Dias depois, o petista foi submetido a um procedimento complementar, para evitar novos sangramentos, e retirou o dreno que estava na cabeça.

Em dezembro, o presidente, de 79 anos, ficou internado por quase uma semana. Após a alta médica, Lula não podia fazer exercícios nem viagens longas, por ao menos, um mês. Em coletiva de imprensa, depois de sair do hospital, no ano passado, Lula contou detalhes do acidente doméstico de outubro.

“Estava cortando as unhas das mãos. Eu já tinha cortado minha unha, já tinha lixado minha unha. Quando fui guardar o estojo, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar meu bumbum do banco. O banco era redondo, meu bumbum não levantou, eu caí e bati com a cabeça na hidromassagem. Foi uma batida muito forte, saiu muito sangue. Eu achei que tinha rachado o cérebro. Fui direto para o [hospital] Sírio Libanês. Eu achei que era uma coisa muito mais grave”, relatou.

