Lula e prefeito de Recife assinam ordens de serviço para construção de encostas na capital de PE

Alto contraste

A+

A-

Investimento será de R$ 40 milhões Investimento será de R$ 40 milhões (Ricardo Stuckert/PR - 26/3/24)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito de Recife, João Campos (PSB), assinaram nesta sexta-feira (5) a ordens de serviço para a execução de encostas definitivas em cinco lotes de obras que vão beneficiar diversas localidades da capital pernambucana. A previsão é de que os trabalhos tenham início neste mês e beneficiem 717 famílias (cerca de 3 mil pessoas). O projeto abrange convênio entre a gestão municipal e o Ministério das Cidades, chefiado por Jader Filho, com investimento de R$ 40 milhões.

"Normalmente, as pessoas gostam de trabalhar com obras que dão bastante visual, uma bela ponte, se for estaiada ainda é muito mais chique. Cuidar de uma encosta às vezes é feio porque é um concreto que você coloca lá para não deixar desbarrancar. Mas aquilo na verdade é uma coisa extraordinária que salva vidas. E a gente precisa aprender que, se a gente conseguir projetar e antecipar, não esperar a chuva, não esperar a desgraça tomar conta da nossa vida, a gente vai evitar que muita gente morra, que muita gente perca seus pertences", disse Lula.

O presidente fez um afago em João Campos ao final do discurso. "Com essa idade, ele tem um futuro político excepcional. Ele sabe que tem que trabalhar e tem que fazer as coisas corretas. Porque a gente não pode mentir para o povo. Pode mentir uma vez, duas vezes, três vezes, mas se a gente mentir, o povo descobre. Então sempre seja verdadeiro. Mesmo quando tiver que dizer não, diga não. É melhor dizer o não sincero do que uma mentira", argumentou.