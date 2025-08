Lula entrega 1.876 unidades do Minha Casa, Minha Vida nesta sexta-feira Habitações são em seis cidades, de cinco estados; entregas serão simultâneas nos municípios contemplados Brasília|Do R7, em Brasília 01/08/2025 - 08h49 (Atualizado em 01/08/2025 - 08h49 ) twitter

Lula participa do lançamento em Brasília Ricardo Stuckert/Presidência da República - 23.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta sexta-feira (31) 1.876 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. As residências são em seis cidades, de cinco estados — Pojuca (BA), Paulo Afonso (BA), Horizonte (CE), Açailândia (MA), Teresina (PI) e Chapada de Areia (TO).

A Bahia será a unidade federativa agraciada com mais unidades — 868. Veja a quantidade de habitações em cada estado abaixo.

A cerimônia de anúncio será simultânea nos municípios contemplados — Lula participa do evento no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho.

Nos outros locais, o lançamento será feito por integrantes do governo. O R7 apurou que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, estará no evento em Pojuca.

O titular da Pesca e Aquicultura, André de Paula, participa em Paulo Afonso. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, marca presença em Teresina.

Unidades habitacionais anunciadas nesta sexta, por estado

Bahia: 868 unidades habitacionais

Maranhão: 744 unidades habitacionais

Tocantins: 100 unidades habitacionais

Piauí: 132 unidades habitacionais

Ceará: 32 unidades habitacionais

Programa ‘infinitamente maior’ que o Minha Casa, Minha Vida

Em entrevista exclusiva à RECORD, no início de julho, Lula afirmou que o governo prepara um novo programa habitacional de grande escala, prometendo superar o Minha Casa, Minha Vida — segundo ele, a iniciativa vai ser “infinitamente maior”.

Sem revelar detalhes, o petista destacou que o anúncio deve ocorrer em breve.

“Só para ter ideia, nós estamos pensando em fazer um grande programa habitacional. Eu espero que no final desse mês a gente possa lançar um programa infinitamente maior do que o Minha Casa, Minha Vida. Ele é tão grande que eu não posso te falar o que vai ser, mas vai anunciar esse mês ainda”, declarou.

Além de um novo projeto de moradia popular, Lula destacou que a iniciativa do governo federal deve contemplar diferentes faixas de renda e necessidades.

Segundo ele, uma das frentes será voltada para reforma de imóveis, garantindo acesso a crédito para famílias que já têm casa própria, mas desejam melhorar a estrutura.

“Também vamos fazer um programa de reforma de casa, porque às vezes a pessoa não quer comprar uma casa, mas ela queria fazer um quarto para o filho dela que passou na universidade ou para o neto dela. Então, nós vamos abrir uma linha de crédito para as pessoas que querem fazer uma reforma”, acrescentou.

