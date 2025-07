Lula promete lançar programa habitacional ‘infinitamente maior’ que o Minha Casa, Minha Vida Presidente fala em contemplar diferentes faixas de renda e necessidades com novo programa Brasília|Do R7, em Brasília 11/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h00 ) twitter

O presidente Lula em entrevista à RECORD Ricardo Stuckert / PR - 10.7.2025

Em entrevista exclusiva à RECORD, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo prepara um novo programa habitacional de grande escala, prometendo superar de longe o Minha Casa, Minha Vida — segundo ele, a iniciativa vai ser “infinitamente maior”. Sem revelar detalhes, Lula disse que o anúncio deve ocorrer ainda este mês.

“Só para ter ideia, nós estamos pensando em fazer um grande programa habitacional. Eu espero que no final desse mês a gente possa lançar um programa infinitamente maior do que o Minha Casa, Minha Vida. Ele é tão grande que eu não posso te falar o que vai ser, mas vai anunciar esse mês ainda”, declarou o presidente.

Além de um novo projeto de moradia popular, Lula destacou que a iniciativa do governo federal deve contemplar diferentes faixas de renda e necessidades. Segundo ele, uma das frentes será voltada para reforma de imóveis, garantindo acesso a crédito para famílias que já têm casa própria, mas desejam melhorar a estrutura.

“Também vamos fazer um programa de reforma de casa, porque às vezes a pessoa não quer comprar uma casa, mas ela queria fazer um quarto para o filho dela que passou na universidade ou para o neto dela. Então, nós vamos abrir uma linha de crédito para as pessoas que querem fazer uma reforma.”

Outra novidade mencionada pelo presidente é uma linha específica de financiamento para a classe média, que, segundo Lula, fica muitas vezes de fora de programas habitacionais públicos por ter renda um pouco mais alta, mas ainda assim enfrenta dificuldade para adquirir ou construir um imóvel maior.

“E também nós vamos ter uma linha de crédito para construir casa para classe média. Às vezes, a pessoa ganha 10 salários mínimos, 12 salários mínimos, 15 salários mínimos, e a pessoa não quer comprar uma casa do Minha Casa, Minha Vida, a pessoa quer comprar uma casa maior, com quintal maior, um apartamento maior. E nós, então, precisamos fazer com que essa gente tenha o direito de comprar sua casa.”

