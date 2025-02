Lula felicita Alcolumbre: ‘Um país cresce quando as instituições trabalham em harmonia’ Oficialmente, o presidente não apoiou nenhum candidato na eleição para o comando do Senado, mas orientação aconteceu nos bastidores Brasília|Do R7, em Brasília 01/02/2025 - 15h40 (Atualizado em 01/02/2025 - 23h58 ) twitter

Lula e Alcolumbre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nota sobre a eleição de Davi Alcolumbre (União -AP) para a presidência do Senado. O amapaense conquistou o apoio de 73 senadores, neste sábado (1º).

“Parabéns ao senador Davi Alcolumbre pelo novo mandato na Presidência do Senado e do Congresso Nacional. Um país cresce quando as instituições trabalham em harmonia. Caminharemos juntos na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual, com oportunidades para todo o povo brasileiro”, escreveu o petista.

Recorde

Alcolumbre conseguiu número de votos suficiente para colocá-lo entre os recordistas na história da Casa. Somente dois senadores receberam mais votos: Mauro Benevides (MDB-CE), em 1971, e José Sarney (MDB-AP), em 2003, levaram 76.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O parlamentar foi eleito após praticamente todos os partidos formalizarem apoio a ele: PSD, MDB, PT, PL, PP, PDT, PSB e União Brasil. Lula exonerou ministros para votarem no amapaense, mesmo que o direcionamento não tenha sido oficial. Da mesma forma, o ex-presidente Jair Bolsonaro orientou a bancada do PL a escolherem Alcolumbre.

Por fim, o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), endossou a candidatura do companheiro.