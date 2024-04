Lula promove general que escolheu delegado do caso Marielle e foi acusado de ser 'melancia' Richard Nunes se disse surpreso com o suposto envolvimento do ex-chefe da Polícia no crime da vereadora e de seu motorista

Brasília|Da Agência Estado 30/03/2024 - 16h53 (Atualizado em 20/04/2024 - 00h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share