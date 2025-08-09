Lula sobre Putin: ‘Ele agradeceu nosso empenho e interesse por paz entre Rússia e Ucrânia’ Segundo o petista, ambos discutiram o cenário político e econômico internacional Brasília|Do Estadão Conteúdo 09/08/2025 - 13h54 (Atualizado em 09/08/2025 - 13h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula sobre Putin: ‘Ele agradeceu nosso empenho e interesse por paz entre Rússia e Ucrânia’ REPRODUÇÃO/RECORD NEWS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado 9, em sua conta na rede social X, que recebeu um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Segundo o petista, ambos discutiram o cenário político e econômico internacional.

“Na ligação, que durou cerca de 40 minutos, o presidente Putin compartilhou informações a respeito de suas discussões em curso com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia”, disse Lula.

“Ele agradeceu o empenho e interesse do Brasil nesse tema.

‌



”De acordo com o presidente brasileiro, ele enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica para o conflito.

Lula afirmou também que o País está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa do Brasil e da China.

‌



Além disso, reforçou a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp