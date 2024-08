Maior feira de turismo da América Latina espera injetar R$ 30 milhões na economia do DF Abav Expo vai ser realizada no fim de setembro, com a presença de mais de duas mil marcas de turismo, gastronomia, hotelaria e outros Brasília|Do R7, em Brasília 29/08/2024 - 10h50 (Atualizado em 29/08/2024 - 11h16 ) ‌



Feira acontece no fim de setembro em Brasília Renato Alves/ Agência Brasília - 28

A maior feira de Turismo da América Latina será realizada no fim de setembro no Distrito Federal e espera movimentar R$ 30 milhões na economia local. O evento será realizado após um hiato de mais de 22 anos na capital do país. A feira Abav Expo, promovida pela Abav Nacional (Associação Brasileira de Agências de Viagens), terá 51ª edição realizada entre 26 e 28 de setembro, no Centro Internacional de Convenções de Brasília, com o apoio do Governo do Distrito Federal. O investimento é de cerca de R$ 7 milhões, aplicados pela Secretaria de Turismo.

A expectativa é de que o evento atraia 30 mil visitantes, dos quais 10 mil virão de fora de Brasília. “Foi um desejo do nosso trade turístico [trazer a feira para Brasília]. Foi uma construção longa. Essa feira não vem a Brasília há 22 anos, sempre fica entre São Paulo e Rio [de Janeiro] disputando, e nós conseguimos ir lá e fazer essa captação”, explicou o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

O titular da pasta classificou o retorno da feira como um “divisor de águas para o turismo local, pelo fluxo que a feira gera para o negócio”. “Mas acreditamos também nesse legado posterior à feira, de conseguirmos vender mais pacotes e trazer dinheiro novo com turista novo para incrementar a nossa economia”, defendeu. Segundo Cristiano, o objetivo da feira é tornar Brasília um destino ainda mais atrativo para o público nacional e internacional.

A presidente nacional da Abav, Ana Carolina Medeiros, destacou que por onde a feira passa o turismo local tende a se fortalecer nos anos seguintes. “A feira tem sido um precursor de retorno muito grande. As pessoas buscam a cidade anfitriã para ser o seu próximo destino de lazer e de negócios”, contou.

‌



Programação

Durante três dias, o evento contará com a participação de mais de duas mil marcas do setor, incluindo representantes de hotelaria, gastronomia, transporte, turismo e artesanato. Serão utilizados três pisos do CICB para a exposição de 198 estandes em uma área total de 30 mil metros quadrados. Participarão empresas de 22 países, 26 estados brasileiros e 15 municípios.

Quatro arenas serão montadas para abrigar a programação de talks, capacitações, palestras e debates sobre temas de interesse do setor, como turismo 60+, turismo cívico e afroturismo. A abertura está prevista para 25 de setembro, às 19h, no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

‌



Feira voltada para o setor de negócios, pela primeira vez, a Abav Expo terá um dia aberto ao público em geral. “Turismo bom é aquele que é bom para a população local também. Não só para quem é de fora. Então a gente dá essa oportunidade para a população conhecer outros destinos e o que tem no turismo. Acreditamos que vai ser muito importante para esse movimento de desenvolvimento de Brasília”, destacou a diretora-executiva nacional da Abav, Jerusa Hara. No último dia, 28 de setembro, o evento terá ingressos disponíveis ao preço popular de R$ 20.

Sobre a feira

Reconhecida internacionalmente, a Abav Expo é considerada a maior feira de turismo da América Latina. O evento proporciona uma vitrine para lançamentos e apresentação de tendências do setor, gerando oportunidades de negócios e fortalecendo marcas e destinos turísticos.

‌



Fundada em 1953, a Abav Nacional é a principal entidade de agenciamento de turismo no Brasil. Com presença em todos os 26 estados e no Distrito Federal, a associação conta com mais de duas mil empresas associadas, incluindo agências de viagens, operadoras e consolidadores. Juntas, essas empresas respondem por cerca de 80% da movimentação de vendas e distribuição de produtos e serviços turísticos no país, gerando um faturamento de R$ 34,4 bilhões em 2023.

Destaque no turismo

A partir de outubro e dezembro, o Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek oferecerá voos diretos para Bogotá, na Colômbia, e Cancún, no México. Com essas adições, Brasília passará a contar com nove destinos internacionais diretos, incluindo Lisboa, Cidade do Panamá, Miami, Orlando, Buenos Aires, Lima e Santiago. O governo está em negociações para expandir ainda mais a oferta de voos internacionais a partir da capital.

Essa ampliação de destinos também foi motivada por negociações entre o governo do Distrito Federal, as embaixadas e a concessionária do aeroporto, Inframerica, junto às companhias aéreas. Uma das medidas foi a redução de 12% para 7% no ICMS incidente sobre o querosene de aviação.

No ano passado, quase 15 milhões de passageiros circularam pelo aeroporto de Brasília, que alcança a marca do terceiro mais movimentado do país, atrás apenas dos dois aeroportos paulistas – Congonhas e Guarulhos.