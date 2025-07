Tarifaço: Marcos Pereira avalia ‘efeito em cadeia devastador’ e defende negociações Presidente do Republicanos considera a necessidade de acordos para preservar empregos: ‘Não é hora de discurso ideológico’ Brasília|Do R7 31/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h57 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Marcos Pereira, presidente do Republicanos, alerta sobre o 'efeito em cadeia devastador' do tarifaço dos EUA contra o Brasil.

Ele destaca a urgência de negociações para proteger empregos e a economia, especialmente em São Paulo, onde se prevê a perda de 120 mil empregos.

Pereira critica a permanência de discursos ideológicos e defende a proteção dos setores produtivos brasileiros.

Os impactos diretos incluem produtos como carne bovina, café e petróleo, essenciais para as exportações brasileiras para os EUA. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, defendeu avanço de negociações para frear tarifaço Douglas Gomes/Lid Republicanos - Arquivo

O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), avaliou nesta quinta-feira (31) que o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil pode ter um “efeito em cadeia devastador” e que o momento exige esforços de negociação.

“Esse tarifaço vai atingir em cheio quem trabalha, empreende e sustenta a economia do nosso país”, afirma Marcos Pereira.

Com a previsão de impacto, que apenas em São Paulo pode levar à perda de 120 mil empregos, Pereira aponta urgência de mudança de estratégia brasileira e defende que haja uma busca de aproximação com os Estados Unidos.

“Não é hora de discurso ideológico. É hora de defender o Brasil, proteger empregos e dar segurança a quem produz”, considera.

O presidente do Republicanos também alerta para os itens que passam por grande impacto com as novas tarifas: a carne bovina, o café e o petróleo.

“Os Estados Unidos são os segundo maior mercado para a carne bovina do Brasil. A gente também exporta para lá 13% de todo o petróleo que produzimos. E o café brasileiro, o melhor do mundo, tem nos EUA o seu principal comprador”, diz.

Tarifas dos EUA

A formalização do tarifaço foi confirmada pelo governo dos Estados Unidos na quarta-feira (30). A decisão final deixou de fora alguns produtos brasileiros, mas ainda mantém um aumento de taxa de exportação para itens como a carne e o café.

Com os aumentos, a taxa de exportação de produtos alcança os 50%. A cobrança das tarifas está prevista para valer a partir de 6 de agosto.

