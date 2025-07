‘Tarifas estão tornando os EUA grandes e ricos’, diz Trump em rede social Postagem acontece um dia após presidente americano ter assinado decreto confirmando as taxas a produtos brasileiros Internacional|Do R7 31/07/2025 - 09h32 (Atualizado em 31/07/2025 - 10h39 ) twitter

Trump anunciou em redes sociais que tarifas de 50% sobre produtos brasileiros tornam os EUA "grandes e ricos".

Declaração veio um dia após a assinatura de um decreto oficializando as tarifas.

O presidente argumentou que tarifas anteriores prejudicaram os EUA por décadas.

Trump afirmou que o país agora está em uma fase ascendente, comparando-o a um "país morto" há um ano.

Donald Trump voltou a defender tarifas e disse que EUA foram lesados ao longo do ano Divulgação/The White House - 23.7.2025

Um dia após assinar o decreto que oficializa tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados, o presidente dos EUA (Estados Unidos da América), Donald Trump, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (31), para afirmar que as taxas estão tornando o país “grande e rico”.

“Elas foram usadas com sucesso contra os EUA por décadas e, somadas a políticos realmente idiotas, patéticos e corruptos, causaram um impacto devastador no futuro, e até mesmo na sobrevivência, do nosso país”, escreveu o chefe do Executivo americano.

Trump acrescentou que, agora, “as coisas mudaram” e que os EUA “neutralizaram com sucesso” o que ele classificou como “um ataque de tarifas contra eles”.

“Há um ano, os EUA eram um país morto. Agora, são o país ‘mais quente’ do mundo. Parabéns a todos”, concluiu.

Quem paga a conta?

A ordem executiva assinada na quarta-feira (30) pelo presidente norte-americano, Donald Trump, oficializou a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. A medida combina os atuais 10% com uma sobretaxa adicional de 40%, baseando-se na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional.

Apesar do impacto amplo, 694 produtos tiveram isenção, representando cerca de 43% das exportações brasileiras para os EUA em 2024. Isentos estão suco de laranja, aeronaves civis, derivados de petróleo, minérios, madeira e fertilizantes.

Na prática, porém, a medida tem funcionado como um imposto indireto sobre os americanos, já que quem paga a conta são empresas e consumidores do próprio país. Apesar do discurso de que a taxação afeta concorrentes estrangeiros, parte do impacto financeiro vai ficar dentro da economia norte-americana.

A arrecadação com as novas tarifas já ultrapassou 108 bilhões de dólares em 2025, segundo dados do Departamento do Tesouro. É um valor recorde, impulsionado por sobretaxas que chegam a 50% sobre produtos do Brasil, China, Índia, México e Canadá. E Trump afirmou que espera uma arrecadação de 200 bilhões de dólares em agosto.

Bom para a indústria?

A medida é parte central da estratégia de Trump para reforçar a indústria nacional e aumentar a receita do governo sem elevar impostos internos. Mas o efeito prático pode ser outro.

Grandes empresas já começaram a registrar os efeitos. A General Motors estimou um impacto de US$ 1,1 bilhão apenas no segundo trimestre por causa das tarifas.

A Volkswagen, que também tem operações nos EUA, reportou perdas de US$ 1,5 bilhão no mesmo período.

Os aumentos de custo se espalham para outros setores — de eletroeletrônicos a alimentos processados — e pressões inflacionárias começam a aparecer. A inflação acumulada em 12 meses subiu para 2,7% em junho, ante 2,1% no início do ano.

Segundo o Penn Wharton Budget Model (modelo de análise fiscal da Wharton School da Universidade da Pensilvânia), se as tarifas anunciadas em abril forem mantidas, famílias de classe média podem perder até aproximadamente US$ 22 mil em renda ao longo da vida, devido à redução no PIB e em salários.

Isso ocorre porque produtos mais afetados — como roupas, alimentos e bens duráveis — ocupam proporção maior no orçamento das famílias mais pobres, o que torna o efeito mais regressivo.

Medidas protecionistas

Especialistas indicam que medidas protecionistas vêm se intensificando desde a pandemia de Covid-19, em 2020.

O professor de Relações Internacionais da ESPM José Luiz Pimenta afirma que o cenário atual representa uma escalada do protecionismo, com aproximadamente 2.500 ações comerciais e industriais em vigor ao redor do mundo.

“Cerca da metade dessas medidas está concentrada nos Estados Unidos, União Europeia e China. Essa tendência se consolidou há anos e visa, de forma clara, defender a indústria doméstica em diversas economias”, afirma.

Apesar disso, Pimenta ressalta a importância de manter o comércio exterior como ferramenta estratégica para ganhos logísticos, operacionais e de consumo no médio e longo prazos.

“É necessário lidar com o avanço protecionista por meio de uma política comercial sólida e pragmática — com busca por novos mercados e preservação dos que já apresentam maturidade”, pontua.

Atualmente, os Estados Unidos absorvem cerca de 12% das exportações brasileiras.

Para o professor, o Brasil precisa negociar, em curto e médio prazos, a redução das tarifas com o governo americano e, simultaneamente, redirecionar parte de sua produção para países com maior potencial de compra.

“Este é o momento de dialogar com os norte-americanos, sem comprometer a competitividade, e também ampliar a base de parceiros comerciais mundo afora.”

