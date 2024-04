Michel Temer recebe título de Cidadão Honorário de Brasília da Câmara Legislativa do DF O chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, e o conselheiro do CNMP, Engels Muniz, também receberam a honraria

A CLDF (Câmara Legislativa do DF) homenageou o ex-presidente Michel Temer nesta quarta-feira (3) com o título de Cidadão Honorário de Brasília. O chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, e o conselheiro do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), Engels Muniz, também receberam a honraria. Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, o governador do DF, Ibaneis Rocha, participaram da cerimônia.

Moraes elogiou a trajetória de Temer e o chamou de “grande presidente” e disse que ele “transitava e continua transitando pelos Três Poderes”. “Se formos olhar na história dos presidentes, não temos nenhum presidente que se equipara com Michel Temer na qualidade de diálogo com todos os Poderes”, pontuou.

Toffoli disse que o momento era de “alegria” e que o DF estava “reconhecendo três filhos”, e que reconhece o trabalho “fenomenal” de Temer como presidente do Brasil.

O presidente da Câmara, Wellington Luiz (MDB), afirmou que a presença dos ministros do STF é um sinal de “respeito e prestígio” do poder Judiciário à CLDF. Sobre o ex-presidente, disse que o Brasil deve muito a ele e que “não existe nenhum presidente com a sua envergadura”.

Temer disse se sentir “extremamente enaltecido e honrado” pela homenagem e enalteceu a democracia brasileira e a união dos Poderes. “Vejam que a nossa constituição tem certa longevidade por conseguir conciliar princípios liberais e princípios sociais”, disse.

O título foi proposto pelo deputado Iolando (MDB) e Hermeto (MDB), que afirmam que o ex-presidente" enfrentou desafios com determinação e obteve êxitos importantes, contribuindo para a recuperação da confiança no país e projetando os valores que definem a identidade do Brasil".

O título foi aprovado por 13 distritais no início de fevereiro e é destinado a cidadãos com "atuação meritória, cujos feitos em favor da sociedade do Distrito Federal sejam dignos de louvor e sirvam de exemplo para a coletividade".

Outros políticos e autoridades também já receberam a homenagem, dentre eles, o então Ministro da Justiça, Flávio Dino, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça e a vice-governadora Celina Leão (Progressistas).