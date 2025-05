Ministro dos Portos e Aeroportos prevê investimento estrangeiro de R$ 25 bi no Brasil até 2027 Silvio Costa Filho comentou também sobre expectativa de participação de empresa chinesa em leilão do Porto de Santos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/05/2025 - 09h18 (Atualizado em 27/05/2025 - 09h25 ) twitter

Ministro de Portos e Aeroportos prevê investimento estrangeiro no Brasil Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 27.05.2025

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, prevê para os próximos dois anos um investimento estrangeiro de R$ 25 bilhões no Brasil. A informação foi divulgada nesta terça-feira (27) durante participação no Bom Dia, Ministro. “A gente prevê grandes investimentos no setor portuário. A nossa expectativa é que só os estrangeiros invistam no Brasil mais de R$ 25 bilhões nos próximos dois anos”, afirmou.

Costa Filho também detalhou que os investimentos devem chegar de diversos países. “Desde empresas suíças, norueguesas, portuguesas, alemãs, espanholas, americanas e também asiáticas. Eu estive em uma reunião com uma grande construtora do mundo, a CCCC [empresa estatal chinesa] que está querendo participar da concessão do túnel de Santos, um investimentos de quase R$ 6 bilhões”, explicou.

O ministro destacou que o túnel de Santos é a maior obra do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e será “fundamental para o desenvolvimento do Porto de Santos e fortalecimento do escoamento da produção”.

“Essa obra vai ajudar na mobilidade urbana e fortalecer o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Em quatro anos da gestão anterior foram investidos o equivalente a R$ 400 milhões, e o atual governo quer investir algo em torno de R$ 10 bilhões”, disse.

O túnel de Santos será o primeiro túnel submerso da América Latina, com 870m de extensão e 21m de profundidade.

