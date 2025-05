Alckmin diz que governo acionou todos os mecanismos de defesa comercial após tarifaço de Trump Alckmin reforçou que a posição do Brasil não é de ‘protecionismo’ e sim de defesa comercial Brasília|Do Estadão Conteúdo 26/05/2025 - 22h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 22h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alckmin não citou diretamente a China Edu Andrade/ Ascom/ MF - 04/01/2023

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira, 26, que o governo acionou todos os mecanismos de antidumping e de defesa comercial para evitar uma “enxurrada” de importações de outros países, com o desvio de comércio após o “tarifaço” dos EUA.

Ele não citou diretamente a China, embora seja este o país com maior potencial de desvio de comércio, após a onda de tarifas protecionistas adotadas no governo de Donald Trump. “Com a questão das tarifas o agro é beneficiado, mas a indústria precisa ficar atenta para não desaguar tudo no Brasil, vamos ficar com lupa nas importações, defesa comercial total, caso contrário vai ser uma enxurrada de produtos industriais importados no Brasil”, declarou.

Alckmin reforçou que a posição do Brasil não é de “protecionismo” e sim de defesa comercial, para “proteger as indústrias e empregos” no mercado interno. O vice-presidente também declarou que o Brasil não é “problema” para os EUA porque há superávit, do lado americano, na balança do comércio de bens e serviços.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp