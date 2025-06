‘Não pode ser uma CPMI chapa-branca’, diz líder da oposição sobre investigações do INSS Zucco conta ter levado pedido a encontro com Motta; deputado também prevê discussão de líderes para derrubada do IOF Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 17/06/2025 - 12h04 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), após reunião com o presidente Hugo Motta Divulgação - 17.06.2025

O líder da oposição ao governo na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), defendeu nesta terça-feira (17) que o governo fique de fora do grupo parlamentar para investigar fraudes do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

“Não pode ser uma CPMI chapa-branca”, disse. A declaração vem no mesmo dia em que o início do grupo deve ser confirmado no Congresso. Há expectativa de que a leitura do relatório para a comissão ocorra nesta tarde.

O pedido de Zucco também foi levado ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em uma reunião entre o político e deputados da oposição. Segundo o líder, Motta se comprometeu com os trabalhos da comissão.

Por regra, a composição de comissões conta com indicações de partidos do Congresso. Governistas não podem ficar de fora de qualquer eventual CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito). Isso possibilita que as legendas indiquem nomes tanto de deputados quanto de senadores.

‌



IOF

Autor do PDL (Projeto de Decreto Legislativo) para derrubar aumentos do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), Zucco também contou que haverá uma reunião nesta quarta-feira (18) para discutir a votação desta proposta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Deputados defendem que a análise ainda esta semana, mas a etapa depende de um acordo entre representantes partidários.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp