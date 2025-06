Congresso analisa vetos presidenciais e cria CPMI do INSS nesta terça-feira Congresso deve analisar vetos sobre comercialização de agrotóxicos e pensão para vítimas do zika vírus Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 17/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 02h00 ) twitter

Ao centro da mesa, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP) Vinicius Loures / Câmara dos Deputados -

O Congresso Nacional realiza nesta terça-feira (17) a primeira sessão conjunta de Senado e Câmara dos Deputados de 2025. Na mesa, constam 60 vetos presidenciais para serem analisados e a criação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para apurar as fraudes no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

Entre os vetos, está o que invalidou diversos trechos da lei que encurta prazos e modifica regras para aprovação e comercialização de agrotóxicos.

Deputados e senadores também vão analisar o veto à concessão de pensão mensal vitalícia a vítimas do zika vírus.

CPMI do INSS

A sessão do Congresso também deverá contar com a leitura do pedido de abertura da CPMI do INSS. A etapa representa um avanço do grupo de investigação, mas o início oficial dos trabalhos ainda precisará passar por outras fases, como a indicação de líderes partidários para a composição e, posteriormente, a decisão de comando da CPMI.

‌



Dessa forma, os trabalhos investigativos do colegiado podem começar apenas no segundo semestre.

O início dos trabalhos do grupo é criticado pelo Planalto. Na última semana, o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse temer que a CPMI possa atrasar as ações de ressarcimento dos descontos irregulares.

