ONG anticorrupção critica vídeo em que Sérgio Cabral indica filmes a seguidores Na gravação, ex-governador do Rio, que foi condenado a mais de 400 anos de prisão, aparece tomando sol na piscina Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 21/01/2025 - 17h17 (Atualizado em 21/01/2025 - 19h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sérgio Cabral foi condenado a 430 anos de prisão Reprodução/X - 17/01/2025

A ONG (Organização não governamental) Transparência Internacional publicou uma nota nas redes sociais criticando um vídeo do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. Condenado a mais de 400 anos de prisão, Cabral aparece na gravação indicando filmes a seus seguidores nas redes sociais, enquanto está na piscina. O R7 procurou o ex-governador, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

“Os crimes de Sérgio Cabral causaram mortes, imenso sofrimento humano, atraso e pobreza. Foram 101 milhões de dólares recuperados em contas no exterior, quase R$ 1 bilhão do Rio de Janeiro desviados para seu bolso. Hoje, ele ostenta o que o Estado não foi capaz de recuperar do que roubou”, afirmou a ONG na sexta-feira (17).

A organização alegou, ainda, que Cabral é “um dos maiores corruptos da história do país, condenado em 23 processos a mais de 400 anos de prisão, cumpriu apenas 6″. “Ele ri na cara da Justiça e do povo brasileiro”, critica a organização.

No vídeo em questão, o ex-governador do Rio sugere aos seguidores que assistam os seguintes filmes: “Blade Runner” (1982), “Cinema Paradiso” (1988) e “Eles Não Usam Black-tie” (1981).

‌



Cabral foi alvo da operação Lava Jato e chegou a ser condenado 23 vezes. A soma das penas ultrapassavam 430 anos de prisão. Em 2016, ele foi preso, mas teve a detenção convertida em domiciliar em dezembro de 2022.

Dois meses depois, a Justiça substituiu a pena por medidas cautelares, a exemplo do uso de tornozeleira eletrônica e apreensão do passaporte.