PF investiga fraudes em precatórios da Caixa após tentativa de saque de R$ 57 milhões

A Polícia Federal investiga fraudes em precatórios judiciais no DF e em São Paulo.

Fraude envolvia procurações falsas para saques de valores de precatórios.

Operação foi desencadeada após tentativa de saque de R$ 57 milhões por um advogado e um cúmplice.

Foram cumpridos mandados de busca, prisões e bloqueio dos valores envolvidos.

Operação Predatorius II combate fraude em precatórios de R$ 57 milhões Divulgação/PF - 27.8.2025

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (27) uma operação que investiga um suposto esquema de fraudes em levantamentos de precatórios judiciais no Distrito Federal e em São Paulo.

Segundo a corporação, o esquema utilizava procurações públicas falsas lavradas em cartório, que eram usadas para habilitar os fraudadores a realizar os saques dos valores.

As investigações começaram após a comunicação da área de segurança da Caixa, que resultou na prisão em flagrante, no ano de 2024, de um advogado e de um homem no momento em que tentavam realizar o saque de um precatório de R$ 57 milhões, utilizando procuração falsa.

Nesta fase, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão preventiva e foi determinado o bloqueio judicial de R$ 57 milhões em desfavor dos investigados.

O que são precatórios?

Precatório é uma requisição de pagamento expedida pela Justiça para determinar que um órgão ou entidade pública pague determinada dívida resultante de uma ação judicial para a qual não cabe mais recurso (trânsito em julgado).

Os precatórios e RPVs (Requisição de Pequeno Valor) expedidos pela Justiça Federal, em sua maioria, são de natureza alimentícia tendo como devedores órgãos da União ou entidades de direito público federais (exemplos: Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, INSS, universidades federais, Banco Central, INCRA etc.).

