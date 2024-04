PGR defende arquivar ação de Bolsonaro contra Lula por difamação e injúria Bolsonaro questiona declarações de Lula que o ligariam à casa do irmão do tenente-coronel do Exército Mauro Cid nos EUA

Bolsonaro apresentou queixa-crime contra Lula

A Procuradoria-Geral da República defendeu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de uma queixa-crime apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ação, Bolsonaro questiona declarações de Lula que o ligariam à casa do irmão do tenente-coronel do Exército Mauro Cid nos Estados Unidos e diz que o atual chefe do Executivo teria cometido difamação e injúria.

Em maio deste ano, durante o evento de assinatura da Lei Paulo Gustavo, em Salvador, Lula teria dado a entender que a mansão da família do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro nos Estados Unidos seria do próprio ex-presidente. "Agora mesmo acabaram de descobrir uma casa de US$ 8 milhões do ajudante de ordens do Bolsonaro. Certamente uma casa de US$ 8 milhões não é para o ajudante de ordens, certamente é para o paladino da discórdia, da ignorância, do negacionismo", disse o presidente.

A PGR afirmou que a Constituição estabelece que o presidente da República tem "imunidade processual temporária", que proíbe a "responsabilização pela prática de crimes comuns

estranhos ao exercício de suas funções, enquanto durar o mandato".

"Na visão do Ministério Público Federal, as condutas narradas, por serem estranhas às suas funções, invocam a aplicação da imunidade constitucionalmente conferida ao Presidente da República e impedem a instauração da ação penal, enquanto não cessar o respectivo mandato", diz o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Argumentos da defesa de Bolsonaro contra Lula

No documento, a defesa de Bolsonaro disse que Lula não citou o nome do ex-presidente para evitar ser responsabilizado judicialmente, mas que ficou claro que a honra de Bolsonaro foi atacada.

Eles afirmaram que não há e "nunca houve" nenhuma relação de Bolsonaro com o imóvel em questão. "A fantasiosa hipótese que Lula pretendeu sugerir aos ali presentes e à sociedade brasileira em geral — haja vista se tratar de evento televisionado e imagens amplamente repercutidas e compartilhadas nas redes sociais — é absolutamente inverídica, retratando, assim, vil rumor, com o único objetivo de atingir a honra e a imagem".