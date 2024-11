Quase unanimidade, Hugo Motta ainda busca apoio de 5 partidos à candidatura Ainda não declararam apoio ao paraibano o PSD, o União Brasil, o Psol, o Avante e o Novo; Motta tem apoio de 15 legendas Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 08/11/2024 - 10h52 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h12 ) twitter

Hugo Motta (Republicanos-PB) tem apoio da maioria dos partidos na Câmara Douglas Gomes/Republicanos

Com apoio quase unânime entre os partidos, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), candidato à presidência da Câmara dos Deputados, continua em articulação para conquistar os apoios de mais cinco legendas que ainda não formalizaram posição: PSD, União Brasil, PSOL, Avante e Novo. Até esta sexta-feira (8), 15 partidos já haviam declarado apoio ao parlamentar paraibano na sucessão de Arthur Lira (PP-AL). Somando as bancadas das legendas, ele já possui 384 votos.

Na quinta-feira (7), PRD, Rede e Solidariedade formalizaram apoio à candidatura do paraibano. Com essas adesões, a campanha de Motta caminha para uma possível candidatura única à presidência da Câmara, com o deputado próximo de alcançar consenso entre os partidos.

Apesar do cenário favorável, Motta ainda enfrenta oficialmente a concorrência de Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil, e Antonio Brito (BA), líder do PSD, ambos representantes de bancadas expressivas que mantêm suas candidaturas em negociação. Atualmente, o União Brasil conta com 59 deputados, enquanto o PSD tem 44.

O R7 apurou que o diálogo com o União Brasil está em estágio avançado, e a desistência de Nascimento é vista como questão de tempo. Em troca, o deputado busca garantir a relatoria do Orçamento de 2026. Já o PSD almeja a presidência da CMO (Comissão Mista de Orçamento) para o mesmo ano.

Partidos que declararam apoio a Motta

PL

PT

PV

PCdoB

PP

MDB

Podemos

Republicanos

PSDB

Cidadania

PSB

PDT

PRD

Solidariedade

Rede

Composição da Mesa Diretora

Além da Presidência da Câmara dos Deputados, também serão eleitos em fevereiro dois vice-presidentes e quatro secretários, cada um com seus respectivos suplentes.

Segundo apuração do R7, o PL — partido com a maior bancada da Casa — deve ocupar a primeira vice-presidência, caso Hugo Motta seja eleito. Altineu Cortês (RJ), líder da sigla na Câmara, é um dos nomes cotados para o cargo.

Seguindo o critério de proporcionalidade, o PP poderá ficar com a segunda vice-presidência, enquanto o PT deve manter a primeira secretaria da Mesa. O MDB, por sua vez, deverá assumir a segunda secretaria.