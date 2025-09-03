Quem é TH Joias, deputado e joalheiro ligado a famosos preso por tráfico e lavagem de dinheiro MDB decidiu pela expulsão de Thiego Raimundo dos Santos Silva; parlamentar assumiu mandato na Alerj em junho de 2024 Brasília|Do R7, em Brasília 03/09/2025 - 11h39 (Atualizado em 03/09/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

TH Joias assumiu o mandato na Alerj em junho de 2024 Divulgação/Alerj - Arquivo

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (3) o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, durante uma operação que investiga tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro e corrupção com possível ligação ao Comando Vermelho.

A ação, autorizada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi realizada em conjunto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil, e incluiu mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, além do sequestro de bens estimados em R$ 40 milhões.

TH Joias foi preso em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ao perceber a chegada dos agentes, ele tentou fugir para outra residência dentro do mesmo condomínio, mas foi localizado após os policiais acessarem imagens das câmeras de segurança.

Após a prisão, TH foi levado para a sede da Polícia Federal, no Centro do Rio, onde presta depoimento sobre seu envolvimento com o Comando Vermelho e as acusações de tráfico, lavagem de dinheiro e corrupção.

‌



TH Joias foi preso em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca

Joalheiro dos famosos

Natural do Rio, Thiego começou a trabalhar cedo com o pai, Juberto, ourives em Madureira, e se destacou no mercado de joias, atividade que lhe rendeu o apelido que carrega até hoje.

‌



Aos 19 anos, assumiu os negócios da família em Madureira e transformou a joalheria em uma marca de luxo e ostentação. Ficou conhecido por confeccionar peças para celebridades como Neymar, Vini Jr., Ludmilla, Adriano Imperador e MC Gui. Uma das joias mais comentadas foi um colar de ouro amarelo cravejado com mais de 500 diamantes, feito para Neymar.

Como entrou na política

‌



TH Joias, de 36 anos, é deputado estadual do Rio de Janeiro pelo MDB. Ele assumiu o mandato em junho de 2024 como segundo suplente da legenda, após a morte do deputado Otoni de Paula Pai e a recusa de Rafael Picciani em ocupar a cadeira.

Segundo a biografia oficial publicada pela Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), sua trajetória empresarial abriu portas para o contato com personalidades públicas e impulsionou sua entrada na política.

Na Casa, ele afirma priorizar projetos voltados para educação, esportes, qualificação profissional, inclusão social, empreendedorismo e acessibilidade.

Seu perfil na Alerj também ressalta a atuação em iniciativas voltadas à juventude, com o objetivo de ampliar oportunidades em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do estado.

Relação com o crime organizado do Rio de Janeiro

Segundo o Ministério Público, TH usou o mandato para favorecer o Comando Vermelho, nomeando aliados para cargos comissionados na Alerj e atuando como intermediário na compra e venda de armas, drogas e equipamentos tecnológicos para o tráfico. As investigações apontam que ele também pagava propina a policiais e mantinha relações com outras facções, como o Terceiro Comando Puro e os Amigos dos Amigos (ADA).

Em 2017, ele já havia sido preso pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), acusado de atuar como articulador do tráfico e lavar dinheiro por meio de empresas de fachada, restaurantes, viagens internacionais e compra de bens de luxo.

Expulsão do MDB depois da prisão

Em nota enviada ao R7, o MDB informou que o presidente estadual do partido, Washington Reis, decidiu pela expulsão do parlamentar.

Já a Alerj informou que as diligências foram acompanhadas pela Procuradoria da Casa Legislativa, que prestou apoio às autoridades competentes, e segue acompanhando o caso.

A prisão de TH Joias ocorre em meio a uma das maiores investidas recentes contra o crime organizado no Rio, que investiga a atuação de políticos, policiais e lideranças do tráfico em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp