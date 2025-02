Relatório da CPI das Apostas Esportivas pede indiciamento de tio de Lucas Paquetá Relator, o senador Romário também pediu o indiciamento de dois empresários; parecer deve ser votado na terça-feira (11) Brasília|Do R7 10/02/2025 - 17h40 (Atualizado em 10/02/2025 - 19h30 ) twitter

Relatório da CPI das Apostas Esportivas pede indiciamento de tio de Lucas Paquetá Roque de Sá/Agência Senado - 30 de outubro de 2024

O relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Apostas Esportivas, senador Romário (PL-RJ), apresentou um parecer final sobre os trabalhos do colegiado. No documento, ele pede o indiciamento de Bruno Tolentino Coelho, tio do jogador brasileiro Lucas Paquetá, e dos empresários William Pereira Rogatto e Thiago Chambó Andrade. Rogatto e Andrade estão presos.

O colegiado deverá se reunir na terça-feira (11) para votar o relatório. O pedido de indiciamento de Coelho ocorre por suspeita de envolvimento dele no esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol. Ele teria repassado grandes valores em dinheiro a jogadores envolvidos no esquema, o que incluiria Luiz Henrique, que atua no Botafogo.

Conhecido como “Rei do Rebaixamento, Rogatto foi detido em 8 de novembro de 2024 pela Interpol, em Dubai, nos Emirados Árabes. Já Andrade é investigado pela Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, sendo acusado de cooptar atletas para adulterarem os resultados das partidas.

Os pedidos de indiciamentos, contudo, só possuem efeitos práticos se o Ministério Público e a Justiça acolherem as investigações.

Por outro lado, Bruno Lopez, também investigado pela CPI, não teve seu indiciamento solicitado. De acordo com o relator, Lopez firmou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público, o que o livrou de responder criminalmente no âmbito da CPI.

Segundo documentos analisados pelo colegiado, Coelho teria transferido R$ 30 mil para o jogador do Botafogo em 6 de fevereiro de 2023. A movimentação bancária aconteceu dias depois de Luiz Henrique receber um cartão amarelo durante um jogo do Campeonato Espanhol, quando ele jogava pelo Betis.

Existe a suspeita de que a advertência tenha sido parte do esquema para beneficiar as apostas. Conforme as informações obtidas pela CPI, Coelho teria movimentado valores incompatíveis com o patrimônio declarado por ele. Entre 258 transações, ele teria pago a si mesmo quase R$ 840 mil. Além disso, teria feito várias operações com empresas ligadas a apostas, como a Pay By Betano.

A investigação indicou ainda que tal esquema envolvia outros familiares de Paquetá, incluindo Matheus Tolentino Coelho de Lima, seu irmão. Ele teria recebido R$ 65 mil em dez transferências suspeitas. O envolvimento dessas pessoas levanta questionamentos sobre possível conexão com Paquetá, meio-campista da Seleção Brasileira.

Além da apresentação do relatório, a CPI votará um requerimento de informações à Polícia Federal sobre a transferência internacional de Rogatto.

Mudanças legislativas propostas pela CPI

Para fortalecer o combate à manipulação de resultados e reforçar a transparência nas apostas esportivas, a CPI sugere quatro propostas legislativas:

Projeto de Lei para aumentar as penas por fraudes esportivas, elevando a punição para quatro a dez anos de prisão, além de multa;

Proposta de Emenda à Constituição para assegurar o papel das CPIs e tornar obrigatório o comparecimento de qualquer cidadão ou autoridade convocada;

Obrigatoriedade de avisos de conscientização sobre os riscos das apostas, a serem exibidos por operadores do setor;

Restrições a apostas em eventos isolados, especialmente em lances específicos, como apostas em recebimento de cartões.

Sobre esse último ponto, o senador Romário alerta que as apostas pontuais favorecem esquemas de manipulação, pois permitem que apostadores e grupos criminosos influenciem eventos menores de um jogo sem necessariamente alterar o placar da partida.