Rui Costa cobra mais rapidez em projetos de proteção contra enchentes no Rio Grande do Sul

Rui Costa concedeu entrevista à rádio gaúcha nesta terça Marcelo Camargo/Agência Brasil - arquivo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, cobrou na manhã desta terça-feira (10) mais rapidez do governo do Rio Grande do Sul no andamento dos projetos de proteção contra enchentes e desastres naturais no estado gaúcho. Rui Costa se reúne hoje com representantes do governo estadual e municipal de áreas afetadas pelas fortes chuvas no fim do mês de abril do ano passado.

“Hoje vamos fazer uma reunião de balanço de monitoramento com a equipe do governo do estado com a presença dos prefeitos onde as obras vão ser atualizadas. Nos nossos registros apenas uma intervenção foi contratada, de Eldorado do Sul, as outras ainda não foram contratadas”, detalhou.

O ministro acrescentou: “vamos buscar pactuar um cronograma mais célere, mais rápido, para que tenhamos os projetos atualizados ainda este ano para que possamos licitar de fato a obra”.

Na avaliação do ministro, a fase de projetos deveria ter sido concluída. “No nosso entender, pode e deve andar mais rápido essa fase de contratação dos projetos, porque ainda não é contratação de obra, é contratação da atualização”, defendeu.

‌



Rui Costa explicou que o Plano de Construção de um Sistema Contra Enchentes no Rio Grande do Sul deve ser executado pelo governo estadual, mas o primeiro passo é a atualização dos projetos.

Não queremos que a população gaúcha volte a sofrer pela ocorrência de fortes chuvas como vimos anteriormente. Estamos no RS pra desfazer gargalos e dar mais celeridade à atualização dos projetos de reforma e licitações de reconstrução de diques, casas de bomba e comportas.



Já… pic.twitter.com/cvBP7OV23A — Rui Costa (@costa_rui) June 10, 2025

Questionado sobre os recursos para as obras, o ministro garantiu que eles já estão disponibilizados em fundo para a reconstrução do estado gaúcho.

‌



“Temos a garantia desses recursos, no total de R$ 6,5 bilhões. O dinheiro está integralmente depositado nesse fundo, e pela norma aprovada só poderá ser utilizado no Rio Grande do Sul e para essas finalidades pactuadas de comum acordo pelo governo do estado e o Governo Federal, a rigor todas as obras que este fundo irá custear já estão definidas”, disse.

