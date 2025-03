Setor de transporte homenageia ministro Renan Filho com medalha JK Medalha é entregue a pessoas que se destacam na prestação de serviços ao setor de transporte e logística Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 12/03/2025 - 19h16 (Atualizado em 12/03/2025 - 19h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renan Filho recebe a medalha de honra do presidente da CNT, Vander Costa CNT/Divulgação - 12.03.2025

O ministro Renan Filho recebeu, nesta quarta-feira (12), a medalha JK — Ordem do Mérito do Transporte Brasileiro. A homenagem, conferida pela CNT (Confederação Nacional do Transporte), é entregue a pessoas que se destacam na prestação de serviços ao setor de transporte e logística em qualquer modalidade.

“O Brasil é um país de transformação, que precisa do trabalho coletivo de todos”, afirmou o ministro dos Transportes ao receber a homenagem.

Vander Costa, presidente da CNT, disse que a gestão de Renan priorizou investimentos, modernizou o setor com tecnologia e inovação e impulsionou parcerias público-privadas, acelerando obras essenciais.

“A CNT reconhece e valoriza a gestão comprometida e eficiente, que mantém um diálogo aberto com o setor, fortalece o transporte e gera benefícios para toda a economia brasileira”, pontuou Costa.

‌



Além de Renan Filho, 12 autoridades receberam a honraria, como o ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Douglas Rodrigues; a secretária do meio ambiente, infraestrutura e logística do governo de São Paulo, Natália Resende; e o presidente do Conselho da ANTF (Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários), Sérgio Leite. O ministro Renan foi homenageado na categoria grã-cruz, a ordem mais elevada.

Acordo de cooperação

No mesmo evento, o ministro de Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e o presidente do Sistema Transporte, Vander Costa, assinaram um ACT (Acordo de Cooperação Técnica). O objetivo do acordo é fortalecer a geração de renda e de emprego, especialmente no setor de transportes.

‌



“O ACT prevê mais edições da Feira da Empregabilidade, o compartilhamento de dados para monitoramento da formalização de empregos e a ampliação do acesso a cursos e programas de qualificação, incluindo ações voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirma a CNT.

O presidente da CNT, Vander Costa, destacou que o setor de transporte “é um dos motores da economia nacional”.

“O setor de transporte é um dos motores da economia nacional. Para que continue crescendo de forma sustentável, é fundamental investir na capacitação dos trabalhadores e na criação de um mercado de trabalho mais dinâmico e acessível”, completa.