STF nega que esposa de Luiz Fux integre escritório de advocacia citado em ação judicial Usuário afirmou que esposa do ministro do STF chefiava um escritório de advocacia Brasília|Do R7, em Brasília 17/06/2025 - 09h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

STF nega que esposa de Luiz Fux integre escritório de advocacia Carlos Moura/SCO/STF - Arquivo

O perfil oficial do STF (Supremo Tribunal Federal) na rede social X (antigo Twitter) negou, nesta segunda-feira (16), que a esposa do ministro Luiz Fux integre ou chefie um escritório de advocacia mencionado em uma publicação que circulava na plataforma.

A resposta foi direcionada a um perfil que afirmava que o “escritório FUX”, supostamente comandado pela esposa e pelo filho do ministro, havia entrado com ação judicial para pedir a remoção de um vídeo. O conteúdo, segundo a publicação, seria prejudicial à imagem de uma empresa de investimentos representada pelo escritório.

“Informamos que NÃO é correto afirmar que o referido escritório pertença à esposa do ministro Luiz Fux. Ela sequer é advogada”, respondeu o STF.

Informamos que NÃO é correto afirmar que o referido escritório pertença à esposa do ministro Luiz Fux. Ela sequer é advogada. — STF (@STF_oficial) June 16, 2025

O perfil que fez a crítica afirma que a ação judicial teria sido movida pelo escritório Fux Advogados, no qual um dos nomes listados na petição é o de Rodrigo Fux, filho do ministro do STF.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp