Bolsonaro pede ao STF anulação de delação de Mauro Cid: 'Imprescindível' Brasília|Do R7 16/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 18h40 )

Bolsonaro pede ao STF anulação de delação de Mauro Cid: ‘Imprescindível’ Ton Molina/STF - 10.6.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o acordo de delação premiada fechado pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid seja anulado.

O movimento da defesa de Bolsonaro ocorre após a veiculação de supostas mensagens do militar por meio de um perfil falso nas redes sociais, o que teria violado decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que proibiu o uso de redes sociais por parte do delator.

Segundo os advogados do ex-presidente, as conversas demonstram o descumprimento dos termos do acordo de delação premiada, já que expõe que o delator quebrou o sigilo imposto à sua delação.

“O delator mentiu de novo, e tem mentido para acobertar suas sucessivas mentiras e que alcançam também os depoimentos prestados. Os fatos trazidos a público após os interrogatórios são graves, para dizer o mínimo e muito pouco”, disse a defesa.

