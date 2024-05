Taguatinga inaugura ponto de coleta de doações para o Rio Grande do Sul Governo do Distrito Federal já coletou pelo menos 200 toneladas de donativos para a população afetada pelas chuvas

Alto contraste

A+

A-

Ponto de coleta de doações foi instalado em Taguatinga Norte (Edis Henrique Peres/R7 - 16.5.2024)

Um novo ponto de coleta para doações ao Rio Grande do Sul foi inaugurado em Taguatinga, região administrativa do DF, nesta quinta-feira (16). O local foi criado para conseguir armazenar uma quantidade maior de donativos em Brasília. O ponto de recebimento das doações foi instalado na QNG 26, Lote 02, em Taguatinga Norte.

Segundo o Governo do Distrito Federal, por meio da campanha Brasília pelo Sul, pelo menos 200 toneladas de doações já foram recebidas e estão prontas para serem enviadas ao estado gaúcho pela Força Aérea Brasileira.

O espaço inaugurado nesta quinta é uma parceria entre o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e liderado pelo prefeito comunitário de Taguatinga, Manoel Alves Ximenes. Além do local, a Base Aérea de Brasília também recebe itens para a doação das 8h às 16h.

O novo ponto fixo de arrecadação de alimentos atuará junto com as coletas que já ocorrem na Administração Regional de Taguatinga, no Corpo de Bombeiros e nas Delegacias de Polícia. O local receberá doações de roupas, alimentos e água das 8h às 17h.

Publicidade

Para o administrador regional de Taguatinga, Renato Andrade dos Santos, a medida é uma união de forças entre empresários, poder público e sociedade. “O povo brasileiro é o povo mais solidário que existe no planeta. Então é isso: deixar o egoísmo de lado, e se unir para socorrer a população do Rio Grande do Sul”, disse.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A iniciativa de receber as doações no novo endereço partiu de Ximenes. Ele conta que se sentiu sensibilizado ao assistir reportagens sobre a tragédia que atingiu o sul do país. “Quando eu era criança, minha família passou por uma situação muito parecida. Eu tinha 10 anos e uma inundação atingiu a propriedade do meu pai. Depois, com 20, enfrentamos a seca e perdemos muitos animais. Então, eu já tinha esse pensamento: no que puder ajudar, eu vou”, afirmou.

Publicidade

“Depois de ver a situação do Rio Grande do Sul, eu fiquei sem dormir de noite, pensando no que poderia fazer. Estou muito feliz por essa causa ter mobilizado as pessoas, por todos que aderiram”, completou.

As doações serão recolhidas pelo Corpo de Bombeiros, que cuidará do envio dos mantimentos para as pessoas afetadas pelas chuvas. A parceria também conta com a ajuda da Polícia Civil. O delegado Mauro Aguiar diz que a população do Sul vai precisar de muita ajuda.

Publicidade

“Por isso, essa parceria é essencial. É o empresariado, o comércio e a comunidade nessa iniciativa. A gente sabe que o povo do Rio Grande do Sul vai precisar por muitos meses dessa ajuda e a gente vai manter essa colaboração enquanto tivermos forças”, assegurou.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro