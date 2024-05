Brasília |Do R7

Governo do DF cria selo para empresas que ajudam a combater a violência doméstica Selo Empresa Parceria da Família será entregue pela Secretaria da Família e Juventude; entenda

Alto contraste

A+

A-

Violência contra a mulher é tema de debate gratuito e aberto ao público

O Governo do Distrito Federal criou um selo para identificar as empresas que ajudam a combater a violência doméstica e fortalecer o diálogo entre a família. A medida foi publicada nesta quarta-feira (15) no Diário Oficial e será entregue pela Secretaria da Família e Juventude.

Para receber o selo, as empresas precisam:

promover a solidariedade e apoio entre os membros das famílias dos empregados;

oferecer assistência financeira ou serviços de apoio para o cuidado de crianças em idade escolar;

estimular o diálogo e a comunicação eficaz entre os membros das famílias;

capacitar os empregados em técnicas de comunicação não violenta e prevenção de violência doméstica;

proporcionar benefícios e auxílios nas áreas da saúde e educação para os familiares;

incentivar e apoiar a realização do pré-natal das funcionárias gestantes;

garantir acesso a palestras, workshops e eventos relacionados à saúde mental, tanto para os empregados quanto para os familiares;

promover ações de educação em planejamento financeiro familiar.

Selo Empresa Parceira da Família (Reprodução /DODF - 15.05.2024)

A empresa também precisa apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pela Justiça do trabalho; Manifesto de Compromisso Público da empresa com a família; e compromisso em manter as ações em ativa.

O selo deve ser solicitado diretamente para a Secretaria da Família e Juventude.