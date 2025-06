Tentativa de golpe: Cid pede ao STF para ser liberado de interrogatórios dos demais réus No pedido, a defesa afirma que ele já prestou depoimento, ‘não tendo mais nada a acrescentar ou esclarecer’ Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 09/06/2025 - 19h42 (Atualizado em 09/06/2025 - 21h19 ) twitter

Mauro Cid pede ao STF para ser liberado de audiências de interrogatório desta semana Ton Molina/STF – 09.06.2025

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) para ser dispensado das demais audiências de interrogatório que ocorrem nesta semana. O militar, por ter feito delação, foi o primeiro a responder às perguntas nesta segunda-feira (9).

No pedido, a defesa afirma que já prestou depoimento, “não tendo mais nada a acrescentar ou esclarecer ao Juízo, permanecendo, evidentemente, à disposição para qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário”.

Durante o interrogatório, o militar detalhou o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro nas articulações golpistas após a derrota nas eleições de 2022. Ele falou sobre reuniões com militares, repasse de dinheiro, tentativa de sustentar manifestações em frente aos quartéis e a existência de uma minuta de decreto para anular o resultado das urnas.

Segundo Mauro Cid, Bolsonaro não apenas recebeu como também leu e editou a minuta que previa a anulação das eleições de 2022. Entre as mudanças feitas pelo ex-presidente estava a retirada de trechos que determinavam a prisão de diversas autoridades.

“Sim, senhor. Recebeu e leu. De certa forma, enxugou o documento, retirando as autoridades das prisões. Somente o ministro Alexandre de Moraes ficaria preso.”

Cid relatou que repassou dinheiro em espécie ao major Rafael de Oliveira, por ordem do general Walter Braga Netto, então ministro da Defesa. O valor, entregue em uma caixa de vinho no Palácio da Alvorada, seria para financiar atividades relacionadas às manifestações golpistas.

“O general Braga Netto apareceu com a quantia. Eu recebi no Alvorada e passei para o major Júlio Dias. Minha ideia é que esse dinheiro vinha do agronegócio, que estava ajudando a manter as manifestações.”

Cid mencionou que o brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica, rejeitou qualquer conversa sobre medidas antidemocráticas e “cortava qualquer tipo de conversa nesse sentido”.

“De certa forma, ele não queria nem ouvir nenhuma opinião. Já cortava de imediato.”

Segundo Cid, o ex-presidente trabalhava com duas hipóteses: encontrar uma fraude nas urnas ou, com apoio popular, usar isso como justificativa para um decreto de estado de defesa.

“Sempre se teve a ideia de que, até o final do mandato, aparecesse uma fraude real. Mas não apareceu. Tudo ficou no campo da estatística.”

