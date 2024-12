TSE apresenta relatório de avaliações essenciais das Eleições 2024 nesta segunda Votações ocorreram em 6 de outubro, no primeiro turno, e 27 de outubro, no segundo Brasília|Do R7 09/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/12/2024 - 02h00 ) twitter

Mais de 155 milhões estavam aptos a votar Fernando Frazão/Agência Brasil - Arquivo

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Cármen Lúcia , divulga nesta segunda-feira (9) o relatório de avaliação das Eleições 2024 , com o resultado da análise dos dados essenciais do pleito. O relatório compila informações sobre questões do processo eleitoral que foram objeto de estudo e conclusões de especialistas do TSE.

Segundo o tribunal, a apresentação de resultados quantitativos e qualitativos sobre as eleições municipais deste ano identifica os aspectos positivos, o que pode ser melhorado para os próximos pleitos e os desafios enfrentados. Além disso, traz transparência às ações da Justiça Eleitoral.

“Faremos a apresentação do Relatório de Avaliação das Eleições 2024 expondo para o Brasil o que aconteceu, como aconteceu, as causas prováveis, o que nós melhoramos e o que precisamos ainda aprimorar para começar o ano de 2025 com dados que não são meramente ilações ou elucubrações”, disse Cármen Lúcia.

A divulgação ocorre depois que a presidente do tribunal se reuniu com os presidentes dos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) do país.

Eleições 2024

Neste ano, as eleições municipais foram responsáveis por eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 5.569 municípios do Brasil. O primeiro turno da votação ocorreu em 6 de outubro, e teve abstenção de 33,7 milhões de brasileiros, o que representa 21,68% do eleitorado.

O segundo turno foi em 27 de outubro, em 51 cidades, e registrou uma abstenção de 9,9 milhões de eleitores (29,26%). Ao fim da votação, Cármen Lúcia descreveu o decorrimento como tranquilo e respeitoso .

“Foi uma eleição como deve ser todas as eleições, em um clima de tranquilidade e absoluto respeito às pessoas. O exercício regular de um direito e de um dever, um dever em relação aos outros e um direito que se exerce de maneira livre e pacífica”, afirmou a presidente do TSE.