'Clima de tranquilidade', analisa presidente do TSE, Cármen Lúcia, sobre segundo turno das eleições

Em uma coletiva no plenário, a presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a ministra Cármen Lúcia, analisou o segundo turno das eleições municipais de 2024 , que aconteceu neste domingo (27) em 51 cidades , como tranquilo e respeitoso. “Foi uma eleição como deve ser todas as eleições, em um clima de tranquilidade e absoluto respeito às pessoas. O exercício regular de um direito e de um dever, um dever em relação aos outros e um direito que se exerce de maneira livre e pacífica”, afirmou a presidente do TSE.