No Festival de Brasília, Cármen Lúcia diz que ‘algoritmo’ não pode limitar a ‘essência humana' A ministra do STF discursou sobre Estado Democrático de Direito e a importância de as pessoas não serem desumanizadas pela tecnologia

R7 Planalto|Do R7, em Brasília 05/12/2024 - 17h29 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share