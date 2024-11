Partidos de centro são os que mais elegeram prefeitos nas eleições municipais de 2024 Juntos, PSD, MDB, PP, União Brasil e Republicanos conquistaram 3.500 dos 5.569 municípios Eleições 2024|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 28/10/2024 - 03h23 (Atualizado em 28/10/2024 - 07h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PSD é partido com mais prefeituras, com 885 José Cruz/Agência Brasil - Arquivo

A maioria dos candidatos eleitos para prefeituras nas eleições municipais de 2024 pertence a partidos de centro. Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o PSD e o MDB foram as siglas mais vitoriosas, com 885 e 853, respectivamente. Em terceiro lugar, está o PP, de centro-direita, com 746 eleitos. União Brasil (583) e Republicanos (433) também integram o topo da lista.

Ao todo, estes partidos somaram 3.500 das 5.569 prefeituras, representando 63%.

O PL é o primeiro partido de direita da lista e o quinto maior em quantidade de candidatos eleitos, com 516. Confira a lista completa abaixo:

Your browser does not support the video tag.

O PSB, primeiro partido de esquerda da lista, ocupa o sétimo lugar, com 309 prefeitos. O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, venceu em 252 prefeituras.

‌



Prefeitos nas capitais

O MDB e o PSD também foram os partidos com mais prefeitos eleitos em capitais, com cinco cada. O União Brasil e o PL conquistaram quatro prefeituras cada um, seguidos por PP e Podemos, com duas cada.

PT, PP, Avante, PSB e Republicanos elegeram um prefeito cada. Confira a lista dos prefeitos eleitos em capitais abaixo:

‌



Aracaju (SE) - Emilia Correa (PL)

Belém (PA) - Igor (MDB)

Belo Horizonte (MG) - Fuad Noman (PSD)

Boa Vista (RR) - Arthur Henrique (MDB)

Campo Grande (MS) - Adriana Lopes (PP)

Cuiabá (MT) - Abílio (PL)

Curitiba (PR) - Eduardo Pimental (PSD)

Fortaleza (CE) - Evandro Leitão (PT)

Florianópolis (SC) - Topázio (PSD)

Goiânia (GO) - Mabel (União)

João Pessoa (PB) - Cicero Lucena (PP)

Macapá (AM) - Dr. Furlan (MDB)

Maceió (AL) - JHC (PL)

Manaus (AM) - David Almeida (Avante)

Natal (RN) - Paulinho Freire (União)

Palmas (TO) - Eduardo Siqueira Campos(Podemos)

Porto Alegre (RS) - Sebastião Melo (MDB)

Porto Velho (RO) - Leo (Podemos)

Recife (PE) - João Campos (PSB)

Rio Branco (AC) - Tião Bocalom (PL)

Rio de Janeiro (RJ) - Eduardo Paes (PSD)

Salvador (BA) - Bruno Reis (União)

São Paulo (SP) - Ricardo Nunes (MDB)

São Luis (MA) - Eduardo Braide (PSD)

Teresina (PI) - Silvio Mendes (União)

Vitória (ES) - Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Candidatura sub judice

As eleições foram disputadas em 5.569 municípios do Brasil, mas a Justiça Eleitoral tem processos em andamento contra as candidaturas de 46 políticos eleitos prefeitos no primeiro turno das eleições municipais de 2024.

Caso as pendências não sejam resolvidas até 1º de janeiro, eles não poderão assumir o cargo. Nessa situação, o presidente da Câmara Municipal fica à frente da prefeitura de forma provisória.

‌



Se a Justiça Eleitoral decidir pela impugnação da candidatura, o resultado da votação é anulado e uma nova eleição é convocada para definir o prefeito da cidade. Contudo, se o candidato conseguir uma decisão favorável, ele será proclamado como eleito.

Os votos “anulados sub judice” são aqueles cujo valor é questionado judicialmente. Isso acontece quando um candidato é eleito, mas sua candidatura enfrenta pendências na Justiça, como problemas de documentação, irregularidades ou descumprimento das regras de elegibilidade.

Nessa situação, os votos recebidos pelo candidato ficam “congelados”, ou seja, não são validados imediatamente. Para que ele seja oficialmente eleito, é preciso que a Justiça Eleitoral analise o caso e tome uma decisão. Se a decisão for favorável, os votos são validados e ele poderá assumir o cargo. Caso contrário, os votos permanecem anulados, e o candidato pode perder a vaga.