Vídeo: venezuelana diz ter perdido filho e cobra providências de Leite em abrigo

Mulher venezuelana cobrou providências de Leite (Bruna Lima/R7 - 15.5.2024)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), visitou nesta quarta-feira (15) um abrigo voltado para pessoas afetadas pelas chuvas no município de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Na agenda, ele foi cobrado por uma mulher venezuelana, chamada Maria Angélica Aguilera Villalba, que disse ter perdido o filho há pelo menos um ano. O governador respondeu que a mulher vai receber ajuda do estado.

“Eu quero o meu filho. Estou há um ano sem ver meu filho”, disse Maria Angélica. “Eu compreendo”, respondeu Leite. Na sequência, a venezuelana retruca: “Não, não compreende. Eu quero meu filho”. “Eu escutei tudo o que você disse e temos muitas pessoas aqui que vão te ajudar”, disse o governador.

“Eu quero o meu filho, porque ninguém sabe a dor que estou passando aqui. Roubaram o meu filho faz dois anos. Quero que me ajudem a recuperar o meu filho, porque quero ir para o meu país”, completou a mulher. Ela afirmou que o filho está em São Leopoldo.

Leite visitou o abrigo na presença de outras autoridades, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso. O local escolhido foi o do campus da Usininos em São Leopoldo. De acordo com dados da universidade, são cerca de 1.500 pessoas acolhidas, sendo o maior espaço do tipo no município.

O abrigo em questão é o mesmo onde foi encontrado morto o médico voluntário Leandro Medice, de 41 anos. O profissional da saúde, que era do Espírito Santo, estava ajudando as vítimas das enchentes que assolam o estado. Leandro sofreu um mal súbito e não resistiu.