Lula visita abrigo para pessoas afetadas pelas chuvas em São Leopoldo (RS)

Brasília |Bruna Lima, do R7, enviada especial a São Leopoldo (RS), e Plínio Aguiar, do R7, em Brasília

Lula confere os estragos da chuva no RS (Thiago Nolasco/Record)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu visitar, nesta quarta-feira (15), um abrigo para as pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O local escolhido, da Unisinos, é justamente onde foi encontrado morto o médico voluntário Leandro Medice, de 41 anos. O profissional da saúde, que era do Espírito Santo, estava ajudando as vítimas das enchentes que assolam o estado - ele sofreu um mal súbito e não resistiu.

O abrigo montado pela Unisinos no campus de São Leopoldo (RS) está recebendo famílias desabrigadas pelas enchentes. De acordo com dados da universidade, são cerca de 1.500 pessoas acolhidas, sendo o maior espaço do tipo no município. A visita de Lula ao local ocorreu por volta de 11h35 e não constava na agenda oficial do presidente. Na sequência, o petista vai se reunir com o governador gaúcho, Eduardo Leite.

Mais cedo, Lula desembarcou no Rio Grande do Sul para anunciar uma série de medidas voltadas para as pessoas físicas. A ideia era de que o anúncio ocorresse na presença de representantes dos Três Poderes, no entanto, a comitiva presidencial é formada por ministros e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. Convidados, os presidentes Arthur Lira (Câmara dos Deputados) e Rodrigo Pacheco (Senado Federal) não compareçam no evento a em função da agenda legislativa.

O governo estuda pagar um voucher para as famílias que moram em locais afetados. Segundo pessoas envolvidas nas discussões, o benefício, cujo valor deve ser em torno de R$ 5 mil, pode atingir cerca de 100 mil famílias. Outra medida é a abertura de crédito para a compra de itens da linha branca e mobiliário básico. Ademais, a gestão prepara um incremento aos beneficiários do Bolsa Família.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome assegurou o pagamento para os beneficiários gaúchos, e os recursos vão cair nas respectivas contas bancárias nesta sexta-feira (17). No estado, 620 mil famílias recebem o benefício, cuja média é de R$ 672,74.

Além disso, o governo pretende anunciar a criação do Ministério Extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul. O posto deve ser ocupado por Paulo Pimenta, atual chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Agora, o cargo deve ser dado a Laércio Portela. A ideia é que o gaúcho represente o presidente no estado e concretize as ações da União para as pessoas afetadas pela tragédia ambiental.