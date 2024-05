ND Mais |Do R7

Repercussão das declarações de Eduardo Leite sobre doações para o Rio Grande do Sul Internautas se revoltaram com as declarações de Eduardo Leite (PSDB-RS), governador do Rio Grande do Sul. O político afirmou que...

Alto contraste

A+

A-

Internautas se revoltaram com as declarações de Eduardo Leite (PSDB-RS), governador do Rio Grande do Sul. O político afirmou que doações para o Estado, que passa pelo maior desastre climático de sua história, podem impactar o comércio local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• FOTOS: Ônibus trava via movimentada de Itajaí por conta de incêndio

• Gracyanne Barbosa faz ensaio sensual de lingerie com direito a fio-dental

• Estudantes da UFSC decidem aderir à greve geral ao lado de professores e servidores



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.