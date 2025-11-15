Bar é destruído por incêndio de grande porte no Jardim Botânico, no DF

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite desta sexta-feira (14), o bar Santa Fé, localizado no Jardim Botânico — a cerca de 17 km do Plano Piloto. As chamas se espalharam rapidamente pelo estabelecimento, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.



Testemunhas que estavam no local relataram à reportagem que o fogo teria começado em uma padaria que fica ao lado do bar. O estabelecimento estava cheio no momento do incêndio, mas ninguém se feriu com gravidade. No entanto, uma pessoa precisou de atendimento médico por ter inalado fumaça.