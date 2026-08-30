Flávio Bolsonaro define perfil de ministros do STF que pretende indicar se for eleito
Senador afirmou que buscará nomes ‘patriotas’ e comprometidos com a segurança jurídica e a credibilidade da Corte
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que, caso seja eleito presidente, pretende indicar ao STF (Supremo Tribunal Federal) ministros contrários ao aborto e às drogas. Em entrevista exclusiva à RECORD neste domingo (30), o candidato à Presidência também disse que buscará nomes “patriotas” e comprometidos com a segurança jurídica e a recuperação da credibilidade da Corte.
“Vou indicar homens e mulheres que sejam comprometidos em serem contra o aborto, em serem contra as drogas e que não usem a caneta para fazer injustiça com ninguém. [...] Se eu indico o nome agora, já começa a tomar uma saraivada de matérias do jornal sem parar. Mas o perfil vai ser esse: homens e mulheres que sejam de verdade patriotas e que pensem em trazer segurança jurídica de volta e resgatar a credibilidade do Supremo”, afirmou.
Últimas
Flávio Bolsonaro explica financiamento de cinebiografia sobre o pai: "Nada de ilegal"
Em entrevista à RECORD, o senador comentou os questionamentos envolvendo os valores destinados ao projeto "Dark Horse"
Flávio Bolsonaro evita dizer como votará projeto da escala 6x1 em entrevista exclusiva à RECORD
Senador afirmou que trabalhador deve ter flexibilidade para definir a quantidade de horas trabalhadas
Assista à entrevista com Marcel Van Hattem (NOVO), candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Léo Saballa Júnior, da RECORD Guaíba
Assista à entrevista com Marília Arraes (PDT), candidata ao Senado por Pernambuco
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pela apresentadora Meiry Lanunce, da TV Guararapes
Assista à entrevista com André Gadelha (MDB), candidato ao Senado pela Paraíba
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pela apresentadora Rafaelly Leite, da TV Correio
Assista à entrevista com Rui Costa (PT), candidato ao Senado pela Bahia
Sabatina foi conduzida pelo apresentador Adelson Carvalho, da RECORD BAHIA
Assista à entrevista com Manuela d'Ávila (PSOL), candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Léo Saballa Júnior, da RECORD Guaíba
Assista à entrevista com Humberto Costa (PT), candidato ao Senado por Pernambuco
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pela apresentadora Meiry Lanunce, da TV Guararapes
Assista à entrevista com Nabor Wanderley (Republicanos), candidato ao Senado pela Paraíba
RECORD NEWS exibiu sabatina conduzida pela apresentadora Rafaelly Leite, da TV Correio
Assista à entrevista com Delliana Ricelli (PSOL), candidata ao Senado pela Bahia
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Adelson Carvalho, da RECORD Bahia
Assista à entrevista com Renato Jaguarão (Cidadania), candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Leonardo Saballa, na RECORD Guaíba
RECORD realiza cobertura completa das Eleições 2026 direto de Brasília (DF)
Fique por dentro das informações que movimentam as disputas decisivas do país
Acompanhe cada detalhe das Eleições 2026 na RECORD
Fique ligado na RECORD e veja informação, debates e os principais assuntos que estão na pauta do eleitor
Flávio Bolsonaro faz campanha em Maceió (AL)
Candidato do PL à Presidência faz primeiro evento político no Nordeste