Flávio Bolsonaro define perfil de ministros do STF que pretende indicar se for eleito

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que, caso seja eleito presidente, pretende indicar ao STF (Supremo Tribunal Federal) ministros contrários ao aborto e às drogas. Em entrevista exclusiva à RECORD neste domingo (30), o candidato à Presidência também disse que buscará nomes “patriotas” e comprometidos com a segurança jurídica e a recuperação da credibilidade da Corte.



“Vou indicar homens e mulheres que sejam comprometidos em serem contra o aborto, em serem contra as drogas e que não usem a caneta para fazer injustiça com ninguém. [...] Se eu indico o nome agora, já começa a tomar uma saraivada de matérias do jornal sem parar. Mas o perfil vai ser esse: homens e mulheres que sejam de verdade patriotas e que pensem em trazer segurança jurídica de volta e resgatar a credibilidade do Supremo”, afirmou.